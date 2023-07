Der S&P 500 konnte am Vortag ein Verlaufshoch bei 4.581 Punkten erreicht und setzt am heutigen Donnerstag etwas zurück. Aktuell zeigt sich der S&P 500 mit einer bärischen Tageskerze bei 4.550 Punkten. Zudem mit einer bisher schwarzen Tageskerze. Die kleine schwarze bisherige Tageskerze im S&P 500 am heutigen Donnerstag, sieht nicht zu gefährlich aus. Allerdings muss dies vor dem Hintergrund der stark überkauften Lage im Gesamtmarkt gesehen werden. ...

