Umfrage des GMAC identifiziert gefragte Talente und Einstellungsprognosen von Personalverantwortlichen in Unternehmen

RESTON, Virginia, July 20, 2023unter Personalverantwortlichen in Unternehmen aufzeigt, die heute vom Graduate Management Admission Council) veröffentlicht wurde. Der GMAC, ein globaler Verband, der führende Wirtschaftshochschulen vertritt, hat die Ergebnisse der Umfrage für 2023 veröffentlicht, in der untersucht wurde, welche Fähigkeiten nach Ansicht der Arbeitgeber den zukünftigen Arbeitsplatz charakterisieren werden - und wie gut sie Kandidatinnen und Kandidaten mit MBA- und Masterabschlüssen im Wirtschaftsbereich vorbereitet sehen.



Arbeitgeber sagen, dass Kommunikation, Datenanalyse und Strategie derzeit zu den wichtigsten Fähigkeiten von Absolventen von Wirtschaftshochschulen gehören - und die meisten sagen, dass ihre Bedeutung weiter zunehmen wird. Die an technischen Fähigkeiten interessierten US-Arbeitgeber schätzen deren künftige Bedeutung hoch ein, sind aber der Meinung, dass Absolventinnen und Absolventen von Wirtschaftshochschulen besser auf spezifische technologische Fähigkeiten vorbereitet werden könnten. US-amerikanische Personalverantwortliche - ebenso wie ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Finanz- und Rechnungswesen - sind im Vergleich zu anderen Regionen auch kritischer, was die Bereitschaft der Bewerberinnen und Bewerber angeht, einige wichtige Kommunikationsfähigkeiten zu nutzen, und sind der Meinung, dass die Wirtschaftshochschulen die interkulturellen Fähigkeiten ihrer Absolventinnen und Absolventen besser ausbilden könnten.

"Die Aussichten der meisten Arbeitgeber deuten darauf hin, dass die Wirtschaftshochschulen auf dem richtigen Weg sind, ihre Absolventinnen und Absolventen mit den Fähigkeiten auszustatten, die aktuell wichtig sind und zunehmend wichtiger werden, um sich in einer von Informationen und KI geprägten Welt erfolgreich zurechtzufinden", so Joy Jones, CEO von GMAC. "Wir sind davon überzeugt, dass Wirtschaftshochschulen und ihre Absolventinnen und Absolventen die Herausforderung annehmen werden, die kritischen Fähigkeiten der Zukunft zu verbessern - sei es in Bezug auf interkulturelle Kompetenz, Web3 und Blockchain oder digitale Kommunikation -, damit sie in globalen, hybriden Organisationen gedeihen und in einem sich ständig verändernden Umfeld einen sinnvollen Beitrag leisten können."

Weitere wichtige Ergebnisse:

Insgesamt sind die Arbeitgeber der Ansicht, dass ein Wirtschaftsstudium einen Vorteil gegenüber Talenten ohne eine abgeschlossene Managementausbildung bieten kann. Arbeitgeber aus Asien und Fortune 500-Unternehmen schätzen die Fähigkeiten und das Aufstiegspotenzial von Absolventinnen und Absolventen von Wirtschaftshochschulen optimistischer ein, stellen aber auch mit größerer Wahrscheinlichkeit mehr Absolventinnen und Absolventen "führender" Wirtschaftshochschulen ein. Und wie in den vergangenen Jahren schätzen die Arbeitgeber weiterhin Talente aus Präsenzstudiengängen gegenüber solchen mit Online-Abschlüssen oder Mikro-Zeugnissen.

"Absolventinnen und Absolventen von online durchgeführten Studiengängen im Wirtschaftsbereich sollten je nach Arbeitgeber ihre Qualifikationen unterschiedlich präsentieren - Arbeitgeber in Asien schätzen eher den Abschluss an sich, während US-amerikanische und beratende Arbeitgeber eher von den spezifischen Fähigkeiten der Kandidatinnen und Kandidaten hören möchten", schlug Andrew Walker, Direktor für Forschungsanalyse und Kommunikation beim GMAC und Autor des Berichts, vor. "Mikro-Zeugnissen an sich beeindrucken Arbeitgeber weniger als ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium, obwohl die Fähigkeiten, die sie mitbringen, von einigen Arbeitgebern geschätzt werden."

In der Umfrage wird auch untersucht, wie sich die makroökonomischen Bedingungen auf Einstellungs- und Gehaltsentscheidungen in verschiedenen Branchen und weltweit auswirken. Erfreulicherweise wird erwartet, dass die MBA-Gehälter im Jahr 2023 in den Vereinigten Staaten selbst unter Berücksichtigung der Inflation höher sein werden als im Jahr 2022, während die Gehälter von Bewerberinnen und Bewerbern mit Masterabschlüssen im industriellen und wirtschaftlichen Bereich sinken könnten. Trotz der gemeldeten Rezessionssorgen bleiben die Einstellungspläne für 2023 optimistisch, wobei ein gewisser Zuwachs bei den Einstellungen von Masterabsolventen im Wirtschaftsbereich im Vergleich zu den tatsächlichen Ergebnissen von 2022 erwartet wird.

Über die Umfrage

Seit mehr als zwei Jahrzehnten bietet die Corporate Recruiters Survey des GMAC den Wirtschaftshochschulen und Arbeitgebern weltweit Daten und Einblicke, um die aktuellen Trends in Bezug auf Einstellungen, Vergütung, Qualifikationsbedarf und Wahrnehmung von MBA- und Masterabsolventinnen und -absolventen im Wirtschaftsbereich zu verstehen. Gemeinsam mit den Umfragepartnern European Foundation for Management Developmentarbeitete auch mit einem Marktforschungsunternehmen zusammen, um zusätzliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu rekrutieren, damit die Gesamtstichprobe global repräsentativer wird.

