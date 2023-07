Das Condor-Galaxy-System, das heute mit dem ersten von neun miteinander verbundenen KI-Supercomputern an den Start geht, soll eine kombinierte KI-Trainingskapazität von 36 exaFLOPs erreichen

Cerebras Systems, der Pionier in der Beschleunigung generativer KI, und G42, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Technologie-Holding, kündigten heute Condor Galaxy an. Condor Galaxy ist ein Netzwerk aus neun miteinander verbundenen Supercomputern, das einen neuen Ansatz für KI-Berechnungen bietet und verspricht, die Trainingszeit für KI-Modelle deutlich zu reduzieren. Der erste KI-Supercomputer in diesem Netz, Condor Galaxy 1 (CG-1), hat 4 exaFLOPs und 54 Millionen Rechenkerne. Cerebras und G42 planen, Anfang 2024 zwei weitere solcher Supercomputer, CG-2 und CG-3, in den USA einzusetzen. Mit einer geplanten Kapazität von insgesamt 36 exaFLOPs wird dieses beispiellose Supercomputing-Netzwerk die Weiterentwicklung der KI weltweit revolutionieren.

Rendering of the complete Condor Galaxy 1 AI Supercomputer, which features an impressive 54 million cores across 64 CS-2 nodes, supported by over 72 thousand AMD EPYC cores for a total of 4 exaFLOPs of AI compute at FP-16. (Photo: Rebecca Lewington/ Cerebras Systems)

"Die Zusammenarbeit mit Cerebras zwecks rascher Bereitstellung des weltweit schnellsten Supercomputers für KI-Training und zur Schaffung der Grundlage für die Vernetzung einer Konstellation dieser Supercomputer auf der ganzen Welt war enorm spannend. Diese Partnerschaft kombiniert die außergewöhnlichen Rechenkapazitäten von Cerebras mit der branchenübergreifenden KI-Expertise von G42. G42 und Cerebras folgen der gemeinsamen Vision, dass Condor Galaxy genutzt wird, um die drängendsten Herausforderungen der Gesellschaft in den Bereichen Gesundheit, Energie, Klimaschutz und mehr zu bewältigen", so Talal Alkaissi, CEO von G42 Cloud, einer Tochtergesellschaft von G42.

CG-1 ist in Santa Clara, Kalifornien, installiert und verbindet 64 Cerebras CS-2-Systeme zu einem einzigen, einfach zu bedienenden KI-Supercomputer mit einer KI-Trainingskapazität von 4 exaFLOPs. Cerebras und G42 bieten CG-1 als Cloud-Service an, der es Kunden ermöglicht, die Leistung eines KI-Supercomputers zu nutzen, ohne dass sie die Modelle über physische Systeme verwalten oder verteilen müssen.

CG-1 ist das erste Projekt, bei dem Cerebras eine Partnerschaft eingegangen ist, um nicht nur einen speziellen KI-Supercomputer zu bauen, sondern auch um ihn zu verwalten und zu betreiben. CG-1 wurde entwickelt, um G42 und seine Cloud-Kunden in die Lage zu versetzen, große, bahnbrechende Modelle schnell und einfach zu trainieren und dadurch Innovationen zu beschleunigen. Die strategische Partnerschaft zwischen Cerebras und G42 hat bereits hochmoderne KI-Modelle in den Bereichen arabischer zweisprachiger Chat, Gesundheitswesen und Klimastudien hervorgebracht.

"Mit 4 exaFLOPs an KI-Rechenleistung bei FP 16 verkürzt CG-1 die KI-Trainingszeiten drastisch und eliminiert gleichzeitig die Probleme der verteilten Berechnung", sagte Andrew Feldman, CEO von Cerebras Systems. "Viele Cloud-Unternehmen haben riesige GPU-Cluster angekündigt, deren Konstruktion Milliarden von Dollar kostet, die aber extrem schwierig zu nutzen sind. Die Verteilung eines einzigen Modells auf Tausende von winzigen GPUs erfordert monatelange Arbeit von Dutzenden von Mitarbeitern mit seltenem Know-how. CG-1 meistert diese Herausforderungen. Die Einrichtung eines generativen KI-Modells dauert nur wenige Minuten statt Monate und kann von einer einzigen Person durchgeführt werden. CG-1 ist der erste von drei 4-exaFLOP-KI-Supercomputern, die in den USA eingesetzt werden sollen. Im Laufe des nächsten Jahres wollen wir zusammen mit G42 diesen Einsatz ausweiten und insgesamt 36 exaFLOPs an effizienten, speziell entwickelten KI-Rechnern aufstellen."

G42 ist ein führendes KI- und Cloud-Computing-Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das weltweit groß angelegte Initiativen zur digitalen Transformation vorantreibt. Die Vereinigten Arabischen Emirate waren die erste Nation, die einen Minister für KI in ihrer Bundesregierung ernannt hat, gefolgt von massiven Investitionen, einschließlich der Gründung des G42-Forschungspartners, der Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI), der ersten postgradualen Universität der Welt, die sich ausschließlich mit KI beschäftigt.

Das Trainieren großer Modelle erfordert enorme Rechenkapazitäten, riesige Datensätze und spezielles KI-Know-how. Die Partnerschaft zwischen G42 und Cerebras erfüllt alle drei dieser Anforderungen. Mit dem Supercomputing-Netzwerk Condor Galaxy demokratisieren die beiden Unternehmen die KI und ermöglichen einen einfachen und leichten Zugang zu den branchenführenden KI-Rechnern. Die Arbeit von G42 mit verschiedenen Datensätzen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Energie und Klimastudien soll es den Nutzern der Systeme ermöglichen, neue hochmoderne, grundlegende Modelle zu trainieren. Diese Modelle und die daraus abgeleiteten Anwendungen sind eine starke Kraft für das Gute. Schließlich bringen Cerebras und G42 ein Team aus Hardware-Ingenieuren, Dateningenieuren, KI-Wissenschaftlern und Branchenspezialisten zusammen, um ein umfassendes KI-Angebot zur Lösung von Kundenproblemen bereitzustellen. Diese Kombination wird bahnbrechende Ergebnisse hervorbringen und Hunderte von KI-Projekten auf der ganzen Welt vorantreiben.

Über Condor Galaxy 1 (CG-1)

CG-1 ist für große Sprachmodelle und generative KI optimiert und bietet 4 exaFLOPs an 16-Bit-KI-Rechenleistung, mit Standardunterstützung für bis zu 600 Milliarden Parametermodelle und erweiterbaren Konfigurationen, die bis zu 100 Billionen Parametermodelle unterstützen. Mit 54 Millionen KI-optimierten Rechenkernen, 388 Terabit pro Sekunde an Fabric-Bandbreite und gespeist von 72.704 AMD EPYC-Prozessorkernen bietet CG-1 im Gegensatz zu allen bekannten GPU-Clustern eine nahezu lineare Leistungsskalierung von 1 auf 64 CS-2-Systeme unter Verwendung einfacher Datenparallelität.

"AMD engagiert sich für die Beschleunigung der KI mit modernsten Hochleistungs-Computing-Prozessoren und adaptiven Computing-Produkten sowie durch die Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen wie Cerebras, die unsere Vision der allgegenwärtigen KI teilen", erklärte Forrest Norrod, Executive Vice President und General Manager, Data Center Solutions Business Group, AMD. "Auf der Basis von mehr als 70.000 AMD EPYC Prozessorkernen wird Condor Galaxy 1 von Cerebras Forschern und Unternehmen, die KI vorantreiben wollen, enorme Rechenressourcen zur Verfügung stellen."

Ohne spezielle Softwarebibliotheken bietet CG-1 native Unterstützung für das Training mit langen Sequenzlängen bis zu 50.000 Token. Die Programmierung von CG-1 erfolgt gänzlich ohne komplexe, verteilte Programmiersprachen, was bedeutet, dass selbst die größten Modelle ausgeführt werden können, ohne dass die Arbeit wochen- oder monatelang über Tausende von GPUs verteilt werden muss.

CG-1 ist in Colovore, einer hochleistungsfähigen Colocation-Einrichtung in Santa Clara, Kalifornien, installiert und wird von Cerebras nach US-Recht betrieben, um sicherzustellen, dass die hochmodernen KI-Systeme nicht von gegnerischen Staaten genutzt werden. Jedes CS-2-System von Cerebras wird in den USA entwickelt, konfektioniert, hergestellt, getestet und integriert. Cerebras ist das einzige KI-Hardwareunternehmen, das Prozessoren in den USA konfektioniert und KI-Systeme in den USA herstellt.

CG-1 ist der erste von drei 4-exaFLOP-KI-Supercomputern (CG-1, CG-2 und CG-3), die von Cerebras und G42 gemeinsam in den USA konstruiert und aufgestellt wurden. Diese drei KI-Supercomputer werden zu einem verteilten KI-Supercomputer mit 12 exaFLOPs und 162 Millionen Kernen zusammengeschaltet, der aus 192 Cerebras CS-2 besteht und von mehr als 218.000 leistungsstarken AMD EPYC CPU-Kernen gespeist wird. G42 und Cerebras planen, im Jahr 2024 sechs weitere Condor-Galaxy-Supercomputer in Betrieb zu nehmen, sodass sich die Gesamtrechenleistung auf 36 exaFLOPs erhöht.

Der Zugang zu CG-1 ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.condorgalaxy.ai.

Inspiration des Markennamens durch die Condor Galaxie

Die Condor Galaxie, auch unter der Bezeichnung NGC 6872 bekannt, erstreckt sich über 522.000 Lichtjahre von Spitze zu Spitze und ist damit fünf Mal größer als die Milchstraße. Die Galaxie ist am südlichen Himmel als Teil des Sternbilds Pavo zu sehen und 212 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt.

Über Cerebras Systems

Cerebras Systems ist ein Team aus wegweisenden Computerarchitekten, Informatikern, Deep-Learning-Forschern und Ingenieuren aller Art. Wir haben uns zusammengeschlossen, um eine neue Klasse von Computersystemen zu entwickeln, die einzig und allein dem Zweck dienen, die generative KI-Arbeit zu beschleunigen. Unser Vorzeigeprodukt, das CS-2-System, ist mit dem größten und schnellsten KI-Prozessor der Welt ausgestattet und erleichtert das Training großer Modelle, da es nicht die Komplexität des verteilten Computing aufweist. Die Lösungen von Cerebras sind in der Cloud, über das Cerebras AI Model Studio oder vor Ort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cerebras.net.

Über G42

G42 ist ein Weltmarktführer im Bereich der Entwicklung visionärer, künstlicher Intelligenz für eine bessere Zukunft. Das in Abu Dhabi gegründete und weltweit tätige Unternehmen setzt sich für KI als eine starke Kraft für das Gute ein. Die Mitarbeiter entwickeln ständig neue Ideen, was Technologie leisten kann, und setzen fortschrittliches Denken und Innovation ein, um den Fortschritt zu beschleunigen und die dringendsten Probleme der Gesellschaft anzugehen. G42 arbeitet mit Nationen, Unternehmen und Einzelpersonen zusammen, um die Infrastruktur für die Welt von morgen zu schaffen. Von der molekularen Medizin bis zur Raumfahrt und allem dazwischen verwirklicht G42 schon heute exponentielle Möglichkeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.g42.ai.

