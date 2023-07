Die Integration bietet Brightcove-Kunden ein erweitertes Netzwerk an Möglichkeiten zur Monetarisierung ihres Video-Contents und zur Maximierung der Werbeeinnahmen

Brightcove (Nasdaq: BCOV), das weltweit renommierteste Unternehmen für Streaming-Technologien, hat heute die Unterzeichnung einer strategischen Vereinbarung mit PubMatic (Nasdaq: PUBM) bekannt gegeben, einem unabhängigen Technologieunternehmen, das die Lieferkette für die digitale Werbung von morgen entwickelt. Die Partnerschaft verbindet die programmatischen Werbelösungen von PubMatic mit der innovativen Videoplattform von Brightcove, um die Nachfrage nach dem kürzlich eingeführten Angebot Brightcove Ad Monetization zu steigern. Dieser Dienst hilft Medienunternehmen, ihren Content besser zu monetarisieren.

Durch die Integration von PubMatic in den Brightcove-Marktplatz bietet die umfassende Videolösung des Unternehmens noch mehr Vorteile für Medienunternehmen und Publisher, die ihre Werbeeinnahmen maximieren, ihre Abläufe optimieren und ihr Geschäftswachstum beschleunigen möchten.

"Wir bei Brightcove suchen ständig nach neuen Möglichkeiten, unseren Kunden einen zusätzlichen Nutzen zu bieten und sie bei der Monetarisierung ihres Video-Contents zu unterstützen. Wir wollen unseren Kunden helfen, sich auf die Content-Erstellung zu konzentrieren, während wir für die richtige Mischung von Monetarisierungspartnern sorgen", erklärt Michael Dorf, Vice President of Global Ad Operations bei Brightcove. "PubMatic ist führend auf dem Markt der Lösungen zur Optimierung von Lieferketten und neuer Innovationen wie Activate, die den Publishern vielversprechende neue Umsatzmöglichkeiten eröffnen."

"Wir freuen uns auf die Verbindung mit dem umfangreichen Portfolio an Medienkunden von Brightcove, um erstklassige Werbelösungen bereitzustellen, die ihnen helfen, ihre Geschäftsergebnisse zu steigern", so Meghan Jacobi, Director of OTT Partnerships bei PubMatic. "Diese Integration bietet Publishern einzigartige neue Nachfragequellen durch Activate und Lösungen zur Verwaltung und Monetarisierung ihrer Videoinhalte für einen maximalen Umsatzerlös. Durch die Kombination unserer Plattformen können wir Publishern auch tiefere Einblicke in ihr Publikum und wertvolle Daten über die Performance ihrer Werbestrategie ermöglichen."

Diese jüngste Partnerschaft unterstreicht die Anstrengungen von Brightcove, im Namen seiner Kunden Beziehungen zu den führenden Werbeplattformen der Branche aufzubauen, um ihnen ein nahtloses Erlebnis zu bieten, das die größten Hindernisse für die Monetarisierung von Video-Content aus dem Weg räumt. Zu den Unternehmen, die den Ad Monetization Service von Brightcove nutzen, gehören Atlanta Black Star, Buckeye Broadband, Cricket Australia, TVB und WINK News und viele andere.

Weitere Informationen unter Brightcove.com.

Über PubMatic

PubMatic ist ein unabhängiges Technologieunternehmen, das den Kundenvorteil maximiert, indem es die Lieferkette der digitalen Werbung von morgen bereitstellt. Die Sell-Side-Plattform von PubMatic ermöglicht den weltweit führenden Anbietern digitaler Inhalte im offenen Internet, den Zugang zu ihren Assets zu kontrollieren und die Monetarisierung zu steigern. Zu diesem Zweck befähigt sie die Vermarkter, ihre Kapitalrendite zu erhöhen und adressierbare Zielgruppen über unterschiedliche Werbeformate und Geräte zu erreichen. Seit 2006 erleichtert der infrastrukturzentrierte Ansatz von PubMatic eine effiziente Verarbeitung und Nutzung von Daten in Echtzeit. Durch die Bereitstellung skalierbarer und flexibler programmatischer Innovationen verbessert PubMatic die Ergebnisse für seine Kunden und setzt sich gleichzeitig für eine lebendige und transparente Lieferkette für digitale Werbung ein.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt Streaming-Technologielösungen mit einem weltweit führenden Grad an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit, um Unternehmen und ihre Zielgruppen enger miteinander zu verbinden unabhängig davon, wo sie sich befinden oder auf welchen Geräten sie Content konsumieren. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen einen effektiveren Vertrieb an Kunden, führenden Medienunternehmen zuverlässigere Streamingdienste und Content-Monetarisierung sowie allen Organisationen eine wirksamere Kommunikation mit Teammitgliedern. Mit zwei Technology Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit setzen wir immer wieder neue Maßstäbe beim Potenzial von Video. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram. Besuchen Sie www.brightcove.com.

