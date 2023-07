Seit zwölf Jahren warten Fans von George R.R. Martins Fantasysaga "Das Lied von Eis und Feuer", Basis für die TV-Serie "Game of Thrones", sehnsüchtig auf die Fortsetzung. Jetzt hat ein Entwickler ChatGPT die letzten beiden Teile schreiben lassen. Im Jahr 2011 ist mit "A Dance with Dragons" der fünfte Teil und bis dato letzte Teil der Fantasysaga "Das Lied von Eis und Feuer". Fans der überaus erfolgreichen Buchreihe, die als "Game of Thrones" verfilmt ...

