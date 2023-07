Bei der ordentlichen Hauptversammlung der DO & CO-Aktionäre wurde für das Geschäftsjahr 2022/2023 die Ausschüttung einer Dividende von Euro 1,00 je Stückaktie beschlossen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt abzüglich 27,5 Prozent Kapitalertragsteuer ab 27. Juli 2023. Handel ex Dividende an der Wiener Börse ist am 24. Juli 2023.

