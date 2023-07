Köln (ots) -Sperrfrist für Print, Online und elektronische Medien: Donnerstag, 20.07.2023, 23.55 UhrDie Ergebnisse werden im ARD-Morgenmagazin am Freitag, 21.07.2023, ab 5.30 Uhr veröffentlicht.Für Nachrichtenagenturen: Frei mit Übernahme des SperrfristvermerksVerwendung nur mit Quellenangabe "DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin"DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin:Mehrheit sorgt sich um WasserknappheitDrohende Wasserknappheit ist auch in Deutschland eine Herausforderung, und viele Bürger befürchten, dass sich das Problem weiter verschärft. So äußern im aktuellen DeutschlandTrend für das ARD-Morgenmagazin sieben von zehn Befragten (72 Prozent) große oder sehr große Sorgen, dass durch den Klimawandel viele Wälder vertrocknen. 63 Prozent glauben, es könnte bald zu wenig Wasser für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Und mehr als jeder Zweite (55 Prozent) ist besorgt, dass es in Zukunft einen Trinkwasser-Mangel geben könnte. Damit hat sich das Stimmungsbild im Vergleich zur vergangenen Erhebung im April 2022 kaum verändert.Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft: Deutsche noch nicht im WM-FieberDie Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen hat am 20. Juli begonnen, aber kurz vor dem Start hatte die Bundesbürger das WM-Fieber noch nicht gepackt. Lediglich jeder Vierte (24 Prozent) äußert starkes oder sehr starkes Interesse an den Spielen. Eine große Mehrheit interessiert sich weniger (28 Prozent) oder gar nicht (47 Prozent) für das Turnier in Australien und Neuseeland. Die Begeisterung bei den befragten Männern (28 Prozent) ist etwas höher ausgeprägt als bei den Frauen (20 Prozent). Während bei den jüngeren Altersgruppen das Interesse sehr verhalten ist, schenkt mehr als ein Drittel (35 Prozent) der über 65-Jährigen den Spielen große Aufmerksamkeit.Sonntagsfrage: Bündnisgrüne mit niedrigstem Wert seit Juni 2018Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würde die Union erneut mit Abstand stärkste Fraktion und könnte mit 28 Prozent ihr Ergebnis von vor zwei Wochen bestätigen. Die AfD käme zum zweiten Mal in Folge auf 20 Prozent. Auch die SPD könnte mit 18 Prozent ihr Ergebnis halten. Bündnis90/DieGrünen kämen nur noch auf 13 Prozent (- 1 Prozentpunkt), was ihr schlechtestes Umfrage-Ergebnis im ARD-DeutschlandTrend seit mehr als fünf Jahren bedeutet. Die FDP würde erneut 7 Prozent erzielen, und die Linke wäre mit unverändert 4 Prozent im neuen Bundestag nicht vertreten.StudieninformationDer ARD-DeutschlandTrend ist eine zufallsbasierte Telefon- und Onlinebefragung von Infratest dimap im Auftrag des ARD\u2011Morgenmagazins. Befragt wurden vom 18. bis 19.07.2023 insgesamt 1.235 Wahlberechtigte in Deutschland (725 Telefoninterviews und 510 Online-Interviews). Fehlende Werte zu 100 Prozent bedeuten: Weiß nicht / keine Angabe.Die Fehlertoleranz liegt bei 2 (bei einem Anteilswert von 10 Prozent) bis 3 (bei einem Anteilswert von 50 Prozent) Prozentpunkten.Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter 0221 220 4150 (CvD ARD-Morgenmagazin) angefordert werden.Die Fragen im Wortlaut:1. Machen Sie sich sehr große, große, wenige oder gar keine Sorgen, dass durch den Klimawandel in Deutschland bald a.) zu wenig Trinkwasser zur Verfügung steht, b.) zu wenig Wasser für die Landwirtschaft zur Verfügung steht, c.) viele Wälder vertrocknen?2. Ab 20. Juli findet in Australien und Neuseeland die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Wie stark interessieren Sie sich für die anstehende Fußball-WM?3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5563506