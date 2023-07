Gute Finanzkennzahlen unterstreichen Nachfrage nach Priorisierungs- und Produktivitätsverbesserungen bei Digitalisierungsinitiativen

Planview, die führende Plattform für vernetztes Arbeiten von der Portfolioplanung bis zur Auslieferung, gab heute Rekordzahlen bei ARR (Anual Recurring Revenue) und Buchungen im zweiten Quartal bekannt, die das gute Momentum und starke Wachstum im Jahr 2023 fortsetzen. Die ACV Bookings (Annual Contract Value) für das zweite Quartal und die erste Jahreshälfte bedeuten ein Rekordhoch von knapp 30% Wachstum im Jahresvergleich (YoY), das sowohl von neuen Kundenzuwächsen und einem zusätzlichen Kundenausbau bei Finanzdienstleistungen, automobilen Dienstleistungen. und Gesundheitsdiensten befeuert wird. Zum Ende des ersten Halbjahres 2023 übertrifft Planview seine Prognosen im Rahmen mehrerer wesentlicher Kennzahlen, darunter Buchungen, Zurückbehaltungen und diesjähriger ARR. Diese Ergebnisentwicklung wird von einer erheblichen Nachfrage von Kunden getragen, die datengetriebene Einsichten benötigen, um Initiativen wirkungsvoll priorisieren zu können, Kapital bereitzustellen und Ressourcen für die Bestrebungen zur digitalen Transformation zu nutzen.

"Die Makroumwelt stellt uns weiterhin vor neue Herausforderungen für die Bestrebungen zur digitalen Transformation in Unternehmen rund um den Globus. Die Organisationen stehen vor einer Inflation, veränderten Kundenerwartungen und weniger belastbaren Budgets", so Razat Gaurav, CEO bei Planview. "Gleichzeitig müssen sie Transformationsinitiativen weiter vorantreiben, um wichtige Geschäftsergebnisse anpassen und erreichen zu können. Die vernetzte Lösung von Planview ist einzigartig positioniert, um Führungskräften und Organisationen eine datengetriebene Ausrichtung, Transparenz und Sichtbarkeit zu verleihen, um wesentliche Priorisierungsentscheidungen treffen zu können und Unternehmen in die Lage zu versetzen, die Produktivität zu erhöhen, die Markteinführungszeit zu verbessern und das Risiko bei strategischen Wetten zu reduzieren."

Highlights im ersten Halbjahr 2023

Starkes Wachstum bei ACV Bookings für die erste Jahreshälfte 2023 von knapp 30% im Jahresvergleich

Signifikante Verbesserungen bei Zurückbehaltungen in der ersten Jahreshälfte 2023 mit einer Verbesserung um mehr als 100 Basispunkte beim Selbstbehalt im Jahresvergleich

Die wiederkehrenden Umsätze verzeichneten im Jahresvergleich ein Wachstum von 13% im Verlauf der ersten Jahreshälfte 2023

Hinzugewinn von mehr als 126 neuen Kunden

Wachstum der Gesamtzahl aktiver Nutzer der Plattform von Planview um 29% im Quartalsvergleich

Starke Akzeptanz des neuen Markenzeichens und starke Kundendynamik

Die Überschussrendite und das profitable Wachstum von Planview wurde von Kundenzuwächsen und dem Ausbau des Unternehmens getragen. Neue und namhafte Kunden, die ihren Fußabdruck erheblich ausweiteten oder eine Partnerschaft mit Planview eingingen: AT&T, Axcelis Technologies, Bausch Lomb, Baylor Scott White Health, CellCarta, ChristianaCare, Commonwealth Bank of Australia, Corewell Health, Ecopetrol Group, Foodstuffs, Ford Motor Company, Inland Empire Health Plan, LandSure Systems, Mitsubishi UFJ Financial Group, New York Life Insurance Company, Omnicell, OneSavings Bank, PagoNxt, Pladis Global, Schaeffler Group, Schwab, Sherwin-Williams, Sun Life Financial, Transport for NSW, Tronox Holdings, Vanguard Group, Vonage und Voya.

Branchenführung und Produktinnovation

Wichtige Meilensteine, die den Kundenerfolg und das starke Wachstum des Unternehmens anhaltend unterstützen:

Vorstellung des neuen generativen KI-gestützten Assistenten auf dem Reuters Momentum AI Summit.

Veröffentlichung des wegweisenden 2023 Project to Product State of the Industry Report, der enthüllte, dass 40% der Arbeit im Bereich digitaler Innovationen heutzutage verschwendet wird.

Einstufung im zweiten Jahr in Folge als Führer im 2023 Gartner® Magic Quadrant für Strategic Portfolio Management. Das Unternehmen wurde für "Completeness of Vision" am besten eingestuft.

Erweiterung seines globalen Fußabdrucks durch wachsende Teams in Nordamerika, in der EMEA-Region (Ost-Europa, Naher Osten und Afrika), in Israel und Indien mit dem Fokus auf künstlicher Intelligenz (KI), Data Science, F&E, Premium-Support, Managed Services, InfoSec und Partnerschaften/strategische Allianzen.

Vergrößerung seines globalen Partner-Ökosystems durch die Zugänge von UiPath und NTT Data mit Fokus auf der Bereitstellung von Value Stream Management Kapazitäten.

Erheblicher Ausbau seiner Partnerschaft durch AWS (Amazon Web Services), einschließlich der Erlangung einer AWS ISV Accelerate Program Mitgliedschaft und der Einführung von fünf Planview-Lösungen auf dem AWS-Marktplatz.

Steigerung der monatlich aktiven Nutzer um 15% im Jahresvergleich aufgrund führender Produkte.

Planview investiert weiterhin erheblich in Produktinnovationen, den Kundenerfolg und Markteinführungen, um die Grundlagen für anhaltende Kundenzufriedenheit und eine Fortführung des Wachstums im Jahr 2023 und darüber hinaus zu schaffen.

