Konsequentes Kostenmanagement als Antwort auf schwierige Marktlage

Im ersten Halbjahr 2023 erzielte die V-ZUG Gruppe einen im Vergleich zur Vorjahresperiode 1.6 % tieferen Nettoerlös in Höhe von CHF 298.2 Mio. (1. HJ 2022: CHF 303.0 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug CHF 5.1 Mio. (1. HJ 2022: CHF 4.3 Mio.). In der ersten Jahreshälfte gab es keine Lieferengpässe mehr; dennoch blieben die Einkaufspreise auf hohem Niveau. Um dem marktbedingten Volumenrückgang zu begegnen, werden zusätzliche verkaufsfördernde Massnahmen und umfassende Kostensparmassnahmen umgesetzt. V-ZUG hält an ihren Mittelfristzielen fest. Absatzvolumen unter Druck - Umsatz stabil Der Nettoerlös der V-ZUG Gruppe fiel im ersten Halbjahr 2023 um 1.6 % auf CHF 298.2 Mio. (1. HJ 2022: CHF 303.0 Mio.; währungsbereinigt - 1.0 %). Die Gründe für diese Entwicklung sind tiefere Verkaufsvolumen in der Schweiz, Umsatzwachstum in den Internationalen Märkten sowie Preiserhöhungseffekte. Die verhaltene Marktentwicklung in der Schweiz betrifft insbesondere Neubauten und Renovationen, die je ca. ein Drittel des Geräteumsatzes ausmachen. Ersatzinvestitionen sowie der Kundenservice bewegten sich auf gutem Niveau. Die Lager unserer Kunden waren immer noch gut bestückt, was einen zusätzlichen dämpfenden Volumeneffekt auslöste. Die Entwicklung in den Internationalen Märkten war je nach Region unterschiedlich. Der Anteil der Internationalen Märkte betrug im ersten Halbjahr 20.4 % am Nettoerlös (1. HJ 2022: 17.8 %). Betriebsergebnis verbessert Mit Hilfe der Verkaufspreissteigerungen, die im Vorjahr und im Februar 2023 stufenweise umgesetzt wurden, konnten die hohen Einkaufspreise aufgefangen werden. Der EBIT stieg im Vergleich auf CHF 5.1 Mio. (1. HJ 2022: CHF 4.3 Mio.); die EBIT-Marge beläuft sich auf 1.7 % (1. HJ 2022: 1.4 %). Um die Profitabilität zu verbessern, werden diverse absatzsteigernde und betriebskostensenkende Massnahmen umgesetzt: es wird kontinuierlich daran gearbeitet, die Beschaffungskosten zu senken, temporäre Arbeitskräfte wurden abgebaut, Vakanzen nur selektiv nachrekrutiert sowie laufende Rekrutierungsaktivitäten wo möglich gestoppt. Projekte werden neu priorisiert und nicht zweckgebundene Ausgaben zurückgefahren. V-ZUG passt die Strukturkostenbasis sukzessive an, um möglichst agil handeln zu können. Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit betrug im ersten Halbjahr CHF 17.9 Mio. (1. HJ 2022: CHF - 25.2 Mio.) und ist im Vergleich zum Vorjahr v.a. auf Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die Lagerbestandsentwicklung zurückzuführen. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von CHF - 25.4 Mio. wurde wie im Vorjahr vor allem durch die Arealtransformation geprägt (1. HJ 2022: CHF - 24.0 Mio.). Der Free Cash Flow betrug CHF - 7.5 Mio. (1. HJ 2022: CHF - 49.2 Mio.). Die Bilanz ist per 30. Juni 2023 mit einer Eigenkapitalquote in Höhe von 75.4 % (31. Dezember 2022: 74.8 %) und Flüssigen Mitteln und Wertschriften in Höhe von CHF 56.4 Mio. (31. Dezember 2022: CHF 64.5 Mio.) weiterhin stark.

Internationale Märkte mit ansprechendem Wachstum Der Umsatz in den Internationalen Märkten stieg insgesamt um 13.0 % auf CHF 60.8 Mio.; die Entwicklung pro Region war sehr unterschiedlich. Die globalen Unsicherheiten und das damit verbundene spürbare Abwarten von Konsumenten haben sich auf den Bestellungseingang ausgewirkt. V-ZUG investiert weiterhin systematisch in das Wachstum von sorgfältig ausgewählten internationalen Märkten bzw. Metropolen.

Sonderedition anlässlich des 65. Geburtstags von «Adora» Die Adora Waschmaschine wurde 1958 unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit entwickelt und wird seit 1959 in der Schweiz produziert, mittlerweile CO2-neutral. Sie ist, was das Waschergebnis betrifft, unübertroffen und reinigt dank weniger Verbrauch von Wasser, Energie und Waschmittel ressourcenfreundlich. Anlässlich des Jubiläums wird eine Sonderedition lanciert. Die Modelle AdoraWaschen V4000 OptiDos und AdoraTrocknen V4000 werden unter anderem mit funktionalen Upgrades ergänzt, so dass verschiedene Zusatznutzen in der Textilpflege mit unvergleichlichem Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten werden.

Mit Nachhaltigkeit zum Erfolg Am 29. März 2023 erschien der Nachhaltigkeitsbericht 2022 der V-ZUG. Darin wird umfangreich über zahlreiche Fortschritte und Vorhaben berichtet. Dazu gehören die Senkung von CO2-Emissionen, die Verbesserung von Energieeffizienzklassen bei Geräten oder die gezielte Ausrichtung der Firma auf Kreislaufwirtschaft, um nur wenige zu nennen. Der nächste Nachhaltigkeitsbericht wird neu mit dem V-ZUG Geschäftsbericht zusammengeführt und am 13. März 2024 veröffentlicht.

Kennzahlen in Mio. CHF H1 2023 H1 2022 Veränd. Gruppe Nettoerlös 298.2 303.0 - 1.6 % Währungsbereinigt - 1.0 % EBITDA 21.4 19.2 11.4 % EBITDA in % vom Nettoerlös 7.2 % 6.3 % 90 bp Betriebsergebnis (EBIT) 5.1 4.3 20.0 % EBIT in % vom Nettoerlös 1.7 % 1.4 % 30 bp Konzernergebnis 4.3 3.8 14.9 % Konzernergebnis in % vom Nettoerlös 1.5 % 1.2 % 30 bp Geldfluss aus Geschäfts- & Investitionstätigkeit - 7.5 - 49.2 84.7 % Flüssige Mittel und Wertschriften 56.4 68.0 - 17.1 % Bilanzsumme 605.7 619.9 - 2.3 % Eigenkapital 456.4 452.8 0.8 % Eigenkapital in % der Bilanzsumme 75.4 % 73.0 % 240 bp Anzahl Mitarbeitende (FTE) per 30.06. 2'114 2'145 - 1.4 % Segmente Haushaltsapparate Nettoerlös 298.2 303.0 - 1.6 % Währungsbereinigt - 1.0 % Betriebsergebnis (EBIT) 3.1 1.8 72.9 % EBIT in % Nettoerlös 1.0 % 0.6 % 40 bp Immobilien Betriebsergebnis (EBIT) 2.9 3.1 - 6.9 %

EBITDA: Betriebliches Ergebnis (EBIT) vor Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen. Eigenkapital im Verhältnis zu Fremd- und Eigenkapital. Angabe, wie viel des Gesellschaftsvermögens aus dem Eigenkapital finanziert wird.



Weitere Informationen Adrian Ineichen Gabriele Weiher CFO Head of Investor Relations Telefon: + 41 58 767 60 03 Telefon: +41 58 767 86 19

Wichtige Daten 13. März 2024 Publikation Jahresergebbnis 2023 23. Apil 2024 Ordentliche Generalversammlung 19. Juli 2024 Publikation Halbjahresergebnis 2024



«Wir bringen Leichtigkeit in Ihr Zuhause und Kreativität in Ihre Küche.»



V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Premiummärkten im Ausland. Seit 110 Jahren entwickelt und produziert die V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup AG, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2 100 Mitarbeitende. Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG).



Rechtliche Anmerkungen



Die in der vorliegenden Ad hoc-/Medienmitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können von diesen Annahmen abweichen. Diese Ad hoc-Mitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend.

