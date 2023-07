DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

EU-KOMMISSION - Die EU-Kommission, die seit 2020 erstmals selbst in großem Umfang für die EU Anleihen begibt, hat den Zinsanstieg des vergangenen Jahres und damit ihre eigenen Finanzierungskosten deutlich unterschätzt. Das geht aus einem Vermerk der EU-Behörde hervor, der der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vorliegt. Darin heißt es, die Kommission habe nach der Entscheidung der EU-Staaten im Sommer 2020, erstmals einen schuldenfinanzierten "Wiederaufbaufonds" aufzulegen, einen "allmählichen Zinsanstieg auf 1,15 Prozent" erwartet. "Diese Annahme war im Einklang mit der zu erwartenden Rückkehr des Zinsniveaus zum langjährigen Durchschnitt vor der Pandemie und deutlich oberhalb des entsprechenden Terminkurses", schreibt die Behörde. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

KINDERGRUNDSICHERUNG - Im Koalitionsstreit um die Kindergrundsicherung hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Vorwurf zurückgewiesen, zu wenig Geld für Familien bereitzustellen. "Bei Familien, Kindern und Bildung wird nicht gespart. Im Gegenteil: Wir stellen Rekordmittel bereit", sagte der FDP-Vorsitzende im Interview. "Meine Fachleute haben angesichts der öffentlichen Debatte ermittelt, dass die familienpolitischen Leistungen des Bundes verglichen mit 2019 von uns mit 18,4 Milliarden Euro mehr finanziert werden." Zugleich verteidigte Lindner die geplanten Steuerentlastungen für Unternehmen. Erst eine funktionierende Wirtschaft mache die neue Kindergrundsicherung nachhaltig finanzierbar. (Funke Mediengruppe)

SOZIALER PFLICHTDIENST - Die SPD will nach der parlamentarischen Sommerpause die Einführung eines sozialen Pflichtdienstes in Deutschland von mindestens drei Monaten angehen. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte im Interview: "Wir brauchen wieder mehr Respekt im Umgang und ein stärkeres Miteinander im Land." Wiese ergänzte, beides schwinde "im täglichem Umgang und digital, in Freibädern, beim Nichtbilden von Rettungsgassen, im Alltag oder bei AfD-Trollen im Internet". Daher müsse offen über die Vorschläge geredet werden, die etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die Debatte eingebracht habe. Eine soziale Pflichtzeit müsse dabei kein ganzes Jahr andauern, aber doch mindestens drei Monate, meinte Wiese. (Rheinische Post)

GESETZLICHE KRANKENKASSEN - Bei den Krankenkassen wächst die Kritik an der von der Bundesregierung geplanten weiteren Erhöhung der Zusatzbeiträge. "Wenn der Bund sich weigert, das wachsende strukturelle Defizit der Gesetzlichen Krankenversicherung mit einem höheren Steuerzuschuss auszugleichen, muss er den allgemeinen Beitragssatz erhöhen und nicht am Zusatzbeitrag schrauben", sagte der Vorsitzende des Verbands der Ersatzkassen VDEK, Uwe Klemens, im Interview. Auch die Chefin der 1,4 Millionen Mitglieder starken Knappschaft-Krankenkassen, Bettina am Orde, warnte vor einem ruinösen Wettbewerb auf Kosten der Krankenkassen, wenn sich die Bundesregierung ihrer Verantwortung entziehe. (Augsburger Allgemeine)

KAUFPRÄMIE - Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) stockt das Budget für den staatlichen Umweltbonus auf, der beim Kauf eines Elektroautos in Anspruch genommen werden kann. "Um Planbarkeit und Sicherheit für Verbrauchende und Wirtschaft sicherzustellen, wird das BMWK die Mittel für 2023 um mindestens 400 Millionen Euro aufstocken", teilte das Ministerium mit. 2,1 Milliarden Euro stehen für den Umweltbonus in diesem Jahr zur Verfügung, bis zum 3. Juli waren nach BMWK-Angaben aber schon 1,72 Milliarden Euro ausgezahlt. Die Reduzierung beziehungsweise Abschaffung der Kaufprämien für E-Autos hatte für erhebliche Verunsicherung bei privaten und gewerblichen Käufern gesorgt. (Tagesspiegel)

