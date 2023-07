FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach dem stärkeren Vortag dürfte der Dax am Freitag wieder etwas abbröckeln. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut ein halbes Prozent tiefer auf 16 114 Punkte. Damit würde er auch seine kleinen Wochengewinne fast wieder abgeben. Im US-Handel zeigten vor allem Technologiewerte nach enttäuschenden Quartalsberichten Schwäche und korrigierten vom höchsten Niveau seit Anfang 2022. In der kommenden Woche stehen mit den Leitzinsentscheidungen in den USA und der Eurozone zwei Topereignisse an, die Anleger weiter von größeren Wetten abhalten dürften.

USA: - DOW SETZT RALLY FORT - Solide Quartalsberichte von Unternehmen aus dem Dow Jones Industrial haben am Donnerstag der Gewinnserie des bekanntesten Wall-Street-Index einen weiteren Tag hinzugefügt. Dass der Dow neun Tage in Folge gestiegen ist, liegt schon viele Jahre zurück. Deutliche Verluste verbuchte dagegen der technologielastige Nasdaq 100 , und das nicht nur, weil mit Tesla und Netflix zwei besonders schwer gewichtete Unternehmen enttäuscht hatten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch zum Wochenausklang keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel am Freitag um 0,4 Prozent. Vorsicht prägte das Geschehen vor den Zinsentscheiden in den USA und der Eurozone in der kommenden Woche. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, legte hingegen um 0,1 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,7 Prozent.



DAX 16204,22 0,59

XDAX 16137,27 0,10

EuroSTOXX 50 4373,73 0,26

Stoxx50 3975,26 0,67



DJIA 35225,18 0,47

S&P 500 4534,87 -0,68

NASDAQ 100 15466,09 -2,28°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 132,88 -0,06%°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1140 0,10

USD/Yen 140,1200 0,03

Euro/Yen 156,0955 0,13°



ROHÖL:





Brent 80,34 0,70 USD WTI 76,31 0,66 USD°

/jha/