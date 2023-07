Mit einem Plus von 6,4 Prozent hat sich die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius am Donnerstag an die Spitze im DAX gesetzt. Geht es nach den Analysten von Berenberg, besteht für den Titel weiter Luft nach oben. Die Privatbank stellt sogar eine Erhöhung der Prognose im zweiten Halbjahr in Aussicht.So hat Analystin Victoria Lambert die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. "Wir sehen Aufwärtsrisiken für die Aktien der Fresenius aufgrund operativer Verbesserungen und ...

