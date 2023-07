Sehr geehrte Leserinnen und Leser, Plug Power konnte in den letzten Tagen die Herzen der Anleger durch ein Wochenplus von rund 12% erfreuen, trotz eines Abwärtstrends um -3,6% am Donnerstag. Plug Power hat somit die Skeptiker widerlegt, die glaubten, dass ein Kurs über 10 Euro unwahrscheinlich sei. Es bleibt nun abzuwarten, ob dieser Siegeszug fortgesetzt werden kann. Die Fakten zu Plug Power im Überblick: Am 10. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...