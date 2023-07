DJ Sartorius verdient im 2. Quartal weniger als erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius hat im zweiten Quartal weiter unter einer temporär schwachen Nachfrage in seinen beiden Sparten gelitten. Umsatz und Ergebnis von Sartorius gingen stärker als am Markt erwartet zurück. Die vor einem Monat gesenkte Jahresprognose bestätigte der im TecDAX und DAX notierte Konzern. Nachdem in den vergangenen Jahren das coronabezogene Geschäft das Wachstum verstärkt hatte, bauen die Kunden ihre Lagerbestände nun erst einmal ab und waren infolge freier Kapazitäten zurückhaltender bei Investitionen.

"Die erste Jahreshälfte war durchgängig von den Nachwirkungen der Pandemie geprägt", sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg laut der Mitteilung. "Die schwache Entwicklung des Auftragseingangs hält in beiden Sparten insgesamt länger an als ursprünglich erwartet, allerdings gehen wir von einer schrittweisen Belebung der Auftragslage im Verlauf der zweiten Jahreshälfte aus." Die grundlegenden Wachstumstreiber der Konzernmärkte seien "weiterhin ausgesprochen positiv".

Der Auftragseingang ging von April bis Juni um 35,2 Prozent auf 684,8 Millionen Euro zurück. Der Konzernumsatz sank um 19,7 Prozent auf 832 Millionen Euro.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) sank um 29,8 Prozent auf 244,7 Millionen Euro. Daraus ergab sich eine operative EBITDA-Marge von 29,4 Prozent nach 33,7 Prozent im Vorjahresquartal. Der Konzerngewinn brach um 48,2 Prozent auf 86,3 Millionen Euro ein. Je Vorzugsaktie verdiente Sartorius 1,26 Euro nur noch knapp halb so viel wie im Vorjahreszeitraum mit 2,44 Prozent.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 874 Millionen Euro, einem bereinigten operativen EBITDA von 256 Millionen Euro und einem Nettogewinn von 100 Millionen Euro gerechnet.

Den Ausblick auf das Gesamtjahr hatte Sartorius am 16. Juni mit Verweis auf eine anhaltend allgemein schwache Nachfragedynamik gesenkt. Der Konzern rechnet 2023 nun mit einem Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich. Ohne Berücksichtigung des Corona-Geschäfts soll sich der Umsatz im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich verringern. Zur Umsatzentwicklung sollen Akquisitionen, inklusive des gerade übernommenen französischen Biotechunternehmens Polyplus mit rund 2 Prozentpunkten beitragen. Zuvor hatte Sartorius für 2023 ein weiteres, wenn auch geringeres Wachstum als im Vorjahr in Aussicht gestellt. Die operative EBITDA-Marge sieht der Konzern etwa 30 Prozent, nach 33,8 Prozent im Vorjahr.

July 21, 2023

