Im Zuge der Übernahme der Software AG durch den Investor Silver Lake kehrt Borussia Dortmund wieder in den SDAX zurück. Denn Vitesco steigt als Ersatz für die Software AG aus dem SDAX in den MDAX auf, dafür rückt der BVB nach. Wichtig sind solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF).Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Indes wurde der Vertrag des Dauer-Reservisten und Großverdieners Nico ...

Den vollständigen Artikel lesen ...