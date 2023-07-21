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WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3
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21.07.23
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VOLKSWAGEN AG VZ 5-Tage-Chart
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124,82124,8609:56
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5-Tage-Chart
COMMERZBANK
COMMERZBANK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COMMERZBANK AG11,270+0,54 %
HELLOFRESH SE21,960-1,48 %
VOLKSWAGEN AG VZ124,84+0,63 %
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