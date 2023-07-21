BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NOKIA AUF 4,60 (4,70) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS STARTET TREATT MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 750 PENCEBERENBERG HEBT AKER BP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 350 (310) NOKBERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENERGEAN AUF 1570 (1530) PENCE - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3100 (3300) CHF - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KISTOS AUF 420 (630) PENCE - 'BUY'BERENBERG SENKT VAT GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 412 CHFGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NOKIA AUF 5,40 (6) EUR - 'BUY' GOLDMAN STARTET SAMPO MIT 'BUY' - ZIEL 53 EURJEFFERIES HEBT HARGREAVES LANSDOWN AUF 'BUY' (UNDERPERFORM) - ZIEL 1015 (800) PJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ING AUF 17,50 (16,80) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT MIPS AB AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 525 (570) SEKJPMORGAN HEBT BUZZI UNICEM SPA AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 23 (21) ...Den vollständigen Artikel lesen ...