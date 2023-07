Der DAX bewegte sich auch am Vortag weiter seitwärts und erreichte kurzfristig im Tageshoch 16.229 Punkte. In der Folge sackte der DAX wieder ab und ging bei 16.145 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Freitag erneut tiefer im Bereich von 16.120 Punkten. Der DAX befindet sich in einer langen Seitwärtsphase und könnte nach dem vorherigen Kursanstieg ein Verlaufshoch bilden und in der Folge wieder vor fallenden Notierungen ...

