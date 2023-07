Varta konnte am Donnerstag zum Handelseröffnung leicht zulegen. Die Aktie verbuchte ein Plus von 0,4 % und wuchs bis zum Abend sogar auf über 22 Euro an. Überraschenderweise hat Varta damit die durchschnittlichen Kursziele der Analysten übertroffen. Nach der Jahreshauptversammlung am 11. Juli scheint die Gesamtstimmung recht positiv zu sein. Der wahre Stand des laufenden Geschäfts wird in Kürze offenbart. Am 11. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...