Borussia Dortmund wieder in den SDAX aufgenommen



21.07.2023

Die Aktien der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005493092 / WKN 549309) werden mit Wirkung zum 25. Juli 2023 wieder in den SDAX aufgenommen. Dies gab STOXX Ltd., der globale Indexanbieter von Qontigo, im Zuge außerplanmäßiger Änderungen der Indexzusammensetzungen von MDAX, SDAX und TecDAX am gestrigen späten Abend bekannt.



Neben dem DAX, dem TecDAX und dem MDAX gehört der SDAX zum Prime Standard und zur DAX-Indexfamilie. Als Performance-Index umfasst der SDAX die 70 größten Unternehmen, die dem MDAX folgen.



Zuvor war die BVB-Aktie im Zeitraum vom 23. Juni 2014 bis zu dessen Ausscheiden am 20. September 2021 im S-DAX enthalten.





Dortmund, 21. Juli 2023



