Über zwei Jahre ist es her, dass die Delivery Hero-Aktie ihr bisheriges Allzeithoch markiert hat. Nun sie notiert wieder über der 200-Tage-Linie. Die Höchstkurse des einstigen Highflyers liegen zwar in weiter Ferne, doch angesichts fallender Inflation und niedrigerer Zinserwartungen steigen die Chancen auf einen Rebound.Zwar verbilligte sich die Aktie am Donnerstag um mehr als fünf Prozent, doch der Kurs hält sich seit gut einer Woche wacker über dem GD200. Dieser verläuft momentan bei 39,51 Euro. ...

