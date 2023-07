Tesla hat die hohen Erwartungen nicht erfüllt. Der Umsatz im zweiten Quartal lag bei 24,9 Milliarden Dollar - plus 49 Prozent. Durch die vorherigen Preissenkungen musste der Elektroauto-Pionier allerdings Abstriche beim Gewinn machen. Hier kam das Team von Elon Musk lediglich auf ein Plus von 20 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar.Firmenchef Elon Musk betonte erneut, dass er für Wachstum auch einen Rückgang der Profitabilität in Kauf nehmen würde. Er sieht Tesla gewappnet, die Produktionskosten durch ...

