Prof. Dr. Bernd Meyer, Ulrich Urbahn (Berenberg): Multi Asset - flexible Portfoliostrukturen

17.07.2023 - In unsicheren Zeiten wie den aktuellen wird die Kapitalanlage zu einer Herausforderung. Die Perspektiven an den Kapitalmärkten sind und bleiben weiterhin eingetrübt. Negative Frühindikatoren, ein schwächer als erwartetes Wachstum in China und steigende Zinsen verunsichern die Investoren. Multi-Asset-Lösungen mit einem diversifizierten und risikokontrollierten Ansatz können hier in schwierigen Zeiten Abhilfe schaffen.

Angesichts der anhaltend eingetrübten Marktperspektiven bleiben fundamentale Anleger vorsichtig. Die Marktstrategen und Fondsmanager des Multi-Asset-Fonds Berenberg Variato, Prof. Dr. Bernd Meyer und Ulrich Urbahn, gehen im zweiten Halbjahr von einer milden Rezession in den USA aus. Zahlreiche Frühindikatoren seien negativ, und China entwickelt sich deutlich schwächer als prognostiziert. "Es gibt viele Warnsignale, wie etwa die steigenden Refinanzierungskosten weltweit. Die höheren Zinsen fressen sich allmählich in die Bilanzen der Unternehmen, und die Effekte auf die Gewinnmargen werden erst in den kommenden Quartalen sichtbar werden", sagt Meyer. Es drohe zudem eine Kreditklemme aufgrund der Bankenkrise und der inversen Zinsstrukturkurve in den USA. Belastend dürfte sich auch der massive Liquiditätsentzug in den USA auswirken. "Dort wird der Markt mit dem Aussetzen der Schuldenobergrenze in den kommenden Monaten regelrecht überschwemmt mit kurzlaufenden Staatsanleihen", ergänzt Urbahn. Das bindet Kapital von Investoren, welches nicht für andere Anlageklassen bzw. den Konsum zur Verfügung steht. Da diese Tatsachen bekannt seien, erwarten Meyer und Urbahn keinen scharfen Abverkauf an den Märkten, aber eine höhere Anfälligkeit für Korrekturen und weniger Aufwärtspotenzial.