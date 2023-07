ifo Institut/EconPol Europe: Beschäftigte schätzen die Möglichkeit von zuhause aus zu arbeiten sehr Deutschland liegt mit durchschnittlich 1,0 Tagen Homeoffice pro Woche im Mittelfeld in Europa. In Österreich sind es 0,8 Tage. Mehr von zuhause wird in Unternehmen im Vereinigten Königreich gearbeitet (1,5 Tage). Frankreich und Italien liegen mit 0,6 und 0,7 Tagen deutlich darunter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...