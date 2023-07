Der Ausverkauf von Aktien bietet Chancen! Manchmal gibt es Value-Aktien, die niemand haben will. Sie sind günstig bewertet und bieten eine hohe Dividendenrendite. Dabei scheinen Investoren mehr Risiken zu sehen als vorhanden sind, was eine Chance darstellen kann. Der beschriebene Fall könnte derzeit auf die Aktien von AT&T (WKN: A0HL9Z) und Verizon (WKN: 868402) zutreffen. Seit Jahresbeginn haben sie in US-Dollar 28 bzw. 19,5 % verloren - und das, obwohl der S&P 500 um über 19 % zulegen konnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...