Der amerikanische Finanzdienstleister State Street Corp. (ISIN: US8574771031, NYSE: STT) wird am 12. Oktober 2023 eine Dividende in Höhe von 69 US-Cents für das dritte Quartal an die Investoren ausschütten (Record day ist der 2. Oktober 2023). Im Vergleich zum Vorquartal (63 US-Cents) wird die Dividende damit um 10 Prozent erhöht. Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr gerechnet 2,76 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...