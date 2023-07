© Foto: picture alliance / abaca | TNS/ABACA



Nach Teslas gemischtem Earningsreport antwortet die Wall Street. Einige Analysten kritisieren die Aktie des Elektroautoherstellers scharf. Was sagt der Rest der Wall Street?

Es gab ein bisschen was für Tesla-Bullen und ein bisschen was für Tesla-Bären im Zahlenwerk des E-Autobauers. "An einem Tag scheint es, als würde die Weltwirtschaft zusammenbrechen. Und am nächsten Tag ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier los ist", so Musk im Anschluss an den Earnings im Analysten-Call.

Analysten reagieren auf den Quartalsbericht. David Trainer, CEO des Investment-Research-Unternehmens New Constructs, ist dabei besonders bearish. Demnach sei die Tesla-Aktie nur noch 26 US-Dollar wert, nachdem die jüngsten Ergebnisse eine Verschlechterung der Gewinnspannen und eine nachlassende Nachfrage zeigten. Das ist etwa ein Zehntel des Schlusskurses vom Donnerstag.

"Die Ergebnisse von Tesla für das zweite Quartal bestätigen unsere Ansicht, dass die Aktie eine der am meisten überbewerteten Aktien auf dem Markt ist", so Analyst.

Er ist nicht allein: "Ich denke immer noch, dass Tesla im Moment ungeheuerlich überbewertet ist", sagte Roth Capital Partners Tesla-Bär Craig Irwin auf Yahoo Finance. Sein Kursziel liegt bei 85 US-Dollar. Der Analyst schloss nicht aus, sein Kursziel aufgrund der verschiedenen Herausforderungen von Tesla weiter zu senken.

"Wir sind sehr pessimistisch gegenüber Tesla. Wir denken, dass die Leute viel besser dran sind, wenn sie viele der anderen Namen entweder bei den konventionellen Autoherstellern oder bei einigen der aufstrebenden Akteure als Investitionsmöglichkeiten betrachten."

Wedbush-Analyst und Tesla-Bulle Dan Ives stuft die Aktie dagegen als "Kauf" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar ein: "Wir sehen Tesla dort, wo Apple in den Jahren 2008/2009 war, als Cupertino gerade anfing, seine Dienstleistungen und sein goldenes Ökosystem zu monetarisieren. Wir betrachten dieses Quartal als einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung - denn Tesla spielt Schach, während andere Dame spielen."

Citi-Analyst Itay Michaeli kommentiert: "Wir gehen davon aus, dass die Aktien etwas niedriger gehandelt werden, da die aktuelle Bewertung wahrscheinlich ein stärkeres Ergebnis im zweiten Quartal erfordert. Allerdings gibt es auch hier keine großen Überraschungen."

Auch Guggenheim-Analyst Ron Jewsikow gibt sich skeptisch: "Wir glauben weiterhin, dass die Preisgestaltung und die Margen in naher Zukunft niedriger ausfallen werden, ein schwieriger Hintergrund, da die Aktie mit dem 75-fachen unserer EPS-Schätzungen für das Geschäftsjahr 2024 gehandelt wird."

Tipp aus der Redaktion: Hohe Gewinne in kürzester Zeit? Die FAST BREAK-Trading-Strategie deckt die stärksten Chancen rechtzeitig auf und fackelt nicht lange! Sichern Sie sich hier nur für kurze Zeit 50 Prozent Rabatt auf das Probeabo!

Das durchschnittliche Analystenrating lautet "Aufstocken" und impliziert ein Abwärtspotenzial von rund zwölf Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion