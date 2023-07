Bingen (ots) -Die Geschäftsführung von LÖWEN ENTERTAINMENT hat Sebastian Foethke zum Bevollmächtigten für Politik & Regulierung ernannt. Er verantwortet damit die Interessenvertretung der Unternehmensgruppe gegenüber Politik und Behörden. In seiner neuen Funktion berichtet Sebastian Foethke an Dr. Daniel Henzgen, Geschäftsführer Kommunikation & Compliance bei LÖWEN ENTERTAINMENT.Foethke ist seit 2017 im Public Affairs-Bereich für LÖWEN ENTERTAINMENT tätig. Seit Mai 2023 ist er Vizepräsident des Deutschen Online Casinoverbands (DOCV). Hier vertritt er NOVO INTERACTIVE, ein Tochterunternehmen von LÖWEN ENTERTAINMENT."Wir stehen in unserer Branche vor großen regulatorischen Herausforderungen. Es freut uns sehr, hierbei auf Sebastian Foethke und seine Expertise im Bereich Public Affairs bauen zu dürfen", sagt Dr. Daniel Henzgen, Geschäftsführer Kommunikation & Compliance von LÖWEN ENTERTAINMENT und Geschäftsführer von NOVO INTERACTIVE.Pressekontakt:LÖWEN ENTERTAINMENT GmbHSimon ObermeierLeiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSaarlandstraße 24055411 BingenTel.:+49 6721 407-266Mobil:+49 151 11138395E-Mail:pr@loewen.deOriginal-Content von: LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116475/5563757