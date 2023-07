DJ MÄRKTE EUROPA/Schwache SAP-Aktie und Technologiewerte belasten

FRANKFURT (Dow Jones)--Wie erwartet leichter zeigen sich Europas Börsen am Freitagmorgen. Vor allem die Schwäche der Technologiewerte an Wall Street belastet. Der Sektor trägt daher auch in Europa die Rote Laterne mit einem Minus von 1,6 Prozent. Dazu hat der DAX sein hauseigenes Sorgenkind mit SAP. Das Index-Schwergewicht bremst ihn mit über 5 Prozent Kursverlust nach seinem Zahlenausweis aus. Der DAX fällt 0,5 Prozent auf 16.124 Zähler, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,2 Prozent im Minus bei 4.365 Punkten.

Die Schwäche der US-Technologiewerte führen Händler nur zum Teil auf die Schwäche der Tesla-Aktie (-9,7) nach ihren Quartalsdaten zurück. Denn auch Google, Nvidia, Microsoft und andere wiesen Verluste um die 2 bis 3 Prozent aus. Sie leiden unter dem bevorstehenden Umbau des Nasdaq-Index, wo ihre Gewichtung reduziert wird.

Spannend könnte es für DAX & Co am Mittag werden, wenn die Optionen auf DAX und Euro-Stoxx-50 mit dem kleinen Verfalltag an Europas Terminbörsen auslaufen. Beim DAX könnte die 16.200er-Marke am Mittag heiß umkämpft werden.

SAP enttäuscht mit Cloud-Geschäft

SAP fallen um 5,1 Prozent; denn die Ergebnisse des zweiten Quartals ließen Anleger wahrscheinlich ratlos zurück, meinen die Jefferies-Analysten. Sie fragten sich, wie es denn möglich sei, die Cloud-Ziele für das Geschäftsjahr 2025 im Mai anzuheben und die Cloud-Prognose für 2023 nur zwei Monate später nach unten zu korrigieren. Angesichts des Optimismus des Managements während des Quartals bezweifeln die Analysten, dass Anleger dafür Verständnis aufbringen werden.

Positiv hervorgehoben wird zwar das Gewinnwachstum. Die Analysten betonen aber, für ein Unternehmen, das sich auf den Übergang in die Cloud konzentriere, seien die Cloud-Einnahmen am wichtigsten. Mit einem Cloud-Wachstum von 22 Prozent habe man nur auf dem Niveau des ersten Quartals gelegen.

Auch bei DAX-Mitglied Sartorius sind die Geschäftszahlen durchweg schwächer ausgefallen. Nach kräftigem Minus zur Eröffnung erholen sich die Aktien leicht auf minus 1 Prozent, da Analysten ihre Erwartungen bereits zuvor nach der Prognosesenkung des Labor- und Pharmaausrüsters gesenkt hatten.

Optionsverfall und Index-Umbau

Am Mittag könnte der Juli-Optionsverfall an der Eurex in den Fokus rücken. Er zählt zu den kleineren Verfallterminen des Jahres. Trotzdem hat er für Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, das Potenzial, die Börsen zu bewegen. Auf dem 16.200er-Basispreis laufen beim DAX große Positionen an Kaufoptionen aus. Verkaufsoptionen werden insbesondere mit Basispreisen von 16.000 und ebenfalls 16.200 Punkten fällig. Gerade die 16.200 könnte also am Mittag zur umkämpften Marke werden.

Ein Index-Umbau findet auch in TecDAX und MDAX statt: Dort fallen die Aktien der Software AG außerplanmäßig heraus, da der Streubesitz im Zuge der Übernahme unter 10 Prozent gesunken ist. In den MDAX rücken dafür Vitesco (-0,2%) auf, die bisher im SDAX notiert waren. Dafür kommt Borussia Dortmund (-0,2%) in den SDAX. Im TecDAX werden PNE (+2,2%) aufgenommen.

Viele Zahlen schon aus Europa

Um 4,5 Prozent nach oben geht es bei Computerspiele-Hersteller Ubisoft. Hier werden die Geschäftszahlen freundlich aufgenommen, zudem hat die Deutsche Bank das Kursziel auf 40 nach 35 Euro erhöht. Auch Analysten von der Citi und Jefferies äußern sich erwartungsfroh. Denn nach einem Quartal ohne große Neuveröffentlichungen stünden nun signifikante Aktivitäten bevor.

Safran notieren 0,6 Prozent leichter. Der französische Luftfahrt- und Rüstungskonzern kauft das Flight-Control-Geschäft der Raytheon-Tochter Collins Aerospace für 1,8 Milliarden Dollar. Bei Thales geht es nach Zahlenausweis indes um 3,5 Prozent abwärts. Händler sehen hier Gewinnmitnahmen, denn Analysten loben den angehobenen Ausblick.

Der Kurs des schweizerischen Pharmakonzerns Lonza wird mit 7,7 Prozent Minus für einen gesenkten Ausblick abgestraft. Umgekehrt treiben starke Geschäftszahlen die Aktien von Schindler um 5,5 Prozent nach oben. Nachdem Kone am Vortag enttäuscht hatte, überraschte der Schweizer Wettbewerber positiv. Sowohl Umsatz als auch Gewinn legten zu.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.364,75 -0,2% -8,98 +15,1% Stoxx-50 3.974,23 -0,0% -1,03 +8,8% DAX 16.123,53 -0,5% -80,69 +15,8% MDAX 28.172,65 -0,2% -58,36 +12,2% TecDAX 3.187,34 -0,7% -23,47 +9,1% SDAX 13.659,17 -0,2% -27,44 +14,5% FTSE 7.648,51 +0,0% 2,46 +2,6% CAC 7.395,92 +0,1% 11,01 +14,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,48 -0,00 -0,09 US-Zehnjahresrendite 3,85 -0,00 -0,03 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:16 Uhr Do, 17:23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1131 -0,0% 1,1142 1,1143 +4,0% EUR/JPY 157,16 +0,8% 156,21 156,42 +12,0% EUR/CHF 0,9644 -0,0% 0,9646 0,9651 -2,6% EUR/GBP 0,8646 -0,1% 0,8637 0,8673 -2,3% USD/JPY 141,23 +0,8% 140,20 140,36 +7,7% GBP/USD 1,2873 +0,0% 1,2902 1,2847 +6,4% USD/CNH (Offshore) 7,1787 +0,0% 7,1726 7,1839 +3,6% Bitcoin BTC/USD 29.770,15 -0,3% 29.838,09 29.811,77 +79,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,47 75,65 +1,1% +0,82 -3,0% Brent/ICE 80,46 79,64 +1,0% +0,82 -3,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 30,22 28,02 +7,8% +2,20 -64,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.964,82 1.969,46 -0,2% -4,65 +7,7% Silber (Spot) 24,76 24,83 -0,3% -0,07 +3,3% Platin (Spot) 961,58 958,00 +0,4% +3,58 -10,0% Kupfer-Future 3,85 3,83 +0,7% +0,03 +0,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

