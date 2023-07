Tesla 0.75% Mozimiller (DANELFIN): Am Montag 24.7. wird die Indexgewichtung im Nasdaq 100 angepasst, da die Top5 bzw 7 (Apple, Mircosoft, NVIDIA, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla) inzwischen die deutliche Mehrheit des Gewichts stellen. Dadurch müssen ETFs diese Titel verkaufen, und die Gewichtung anpassen. Da die AI diese Titel seit geraumer Zeit nur mit Hold Ratings bewertet und das wikifolio daher nicht investiert ist, sehe ich nächster Woche entspannt oder sogar in Erwartung einer guten Performance entgegen. Denn das wikifolio hält einige NASDAQ 100 Titel, die von der Adjustierung profitieren sollten, wenn deren Gewicht steigt. (21.07. 08:29) >> mehr comments zu Tesla: www.boerse-social.com/launch/aktie/tesla_motors_inc Meta 0.18% Mozimiller (DANELFIN): Am ...

