DJ MÄRKTE ASIEN/In engen Grenzen uneinheitlich - Nidec haussieren

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Insgesamt wenig hat sich am Freitag an den Börsen in Ostasien und in Australien getan. Hongkong (Späthandel) und Seoul tendierten etwas fester, in Tokio ging es um 0,6 Prozent nach unten auf 32.304 Punkte. In Schanghai und Sydney schlossen die Marktbarometer nahe an den Vortagesschlussständen.

Dass China eine Reihe von Maßnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage nach Autos und Elektronik vorgestellt hat, mit denen Peking die Wirtschaft stützen will, sorgte zunächst für keinen erkennbaren Impuls. Der Markt warte weiter auf ein umfassendes Stimulierungspaket, das möglicherweise Ende des Monats nach dem Treffen des Politbüros verkündet werden dürfte, hieß es.

Mit Spannung erwartete Preisdaten aus Japan bewegten die Aktienkurse kaum und zunächst auch nicht den Yen. Die Verbraucherpreise lagen im Juni 3,3 Prozent über dem Vorjahreswert. Das ist zwar weiterhin deutlich höher als von der Notenbank gewollt, allerdings wurde der Anstieg in diesem Ausmaß auch erwartet. Spekulationen darüber, dass die Notenbank irgendwann ihren weiter ultraexpansiven Kurs aufgeben müsse, schwelen damit einerseits weiter, wurden andererseits aber auch nicht wesentlich befeuert.

Nachdem der Yen zunächst kaum merklich reagierte, lag er zuletzt deutlich schwächer. Der Dollar stieg auf 141,27 Yen, verglichen mit Ständen knapp über 140 zuvor.

Unter den Einzelwerten schossen Nidec um über 10 Prozent nach oben. Der Hersteller von Elektromotoren hatte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen, unter anderem stieg der Nettogewinn um 55 Prozent.

In Hongkong waren Technikaktien gesucht, auch wenn in den USA die techniklastigen Nasdaq-Indizes sehr schwach tendiert hatten. Angesichts der fulminanten Technik-Rally seit Anfang 2023 könnten Marktteilnehmer, die auf eine "weiche Landung" in den USA hofften, nicht nur übertroffene Gewinnerwartungen, sondern auch starke Gewinnprognosen der Unternehmen in den kommenden Quartalen einpreisen, sagte Marktanalyst Yeap Jun Rong von IG. Der Subindex der Technikaktien in Hongkong stieg um 1 Prozent.

SK Chemicals machten in Seoul einen Satz um 7,9 Prozent. Laut Händlern trieb ein Vertragsabschluss mit dem Pharmariesen Astrazeneca den Kurs.

In Sydney zogen QBE um 1,4 Prozent an, nachdem der Versicherer Quartalszahlen vorgelegt hatte, die nach Einschätzung von Analysten höhere Konsensschätzungen zur Folge haben dürften. Der Quartalsbericht von Zip zeigt laut Jefferies zwar, dass sich der Zahlungsdienstleister der Rentabilität nähert, zugleich blieben aber die Wachstumsaussichten angesichts des derzeit schwierigen makroökonomischen Umfelds besorgniserregend. Zip gaben um 1,1 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.316,80 -0,1% +4,0% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.304,25 -0,6% +24,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.609,76 +0,4% +16,7% 08:00 Schanghai-Comp. 3.170,98 +0,0% +2,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.006,73 +0,4% -4,4% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.271,06 -0,1% +0,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.409,39 +0,2% -5,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:25 % YTD EUR/USD 1,1143 +0,1% 1,1135 1,1215 +4,1% EUR/JPY 156,21 +0,2% 155,97 156,48 +11,3% EUR/GBP 0,8644 -0,1% 0,8653 0,8681 -2,3% GBP/USD 1,2891 +0,2% 1,2869 1,2922 +6,6% USD/JPY 140,19 +0,1% 140,06 139,52 +6,9% USD/KRW 1.284,05 +0,4% 1.278,50 1.269,99 +1,8% USD/CNY 7,1699 -0,1% 7,1776 7,1852 +3,9% USD/CNH 7,1712 -0,1% 7,1752 7,1914 +3,5% USD/HKD 7,8144 +0,0% 7,8134 7,8104 +0,1% AUD/USD 0,6778 -0,1% 0,6781 0,6825 -0,5% NZD/USD 0,6227 -0,1% 0,6230 0,6282 -2,0% Bitcoin BTC/USD 29.847,52 -0,0% 29.857,36 30.169,28 +79,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,34 75,65 +0,9% +0,69 -3,2% Brent/ICE 80,35 79,64 +0,9% +0,71 -3,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,55 28,02 +1,9% +0,53 -64,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.971,14 1.969,46 +0,1% +1,68 +8,1% Silber (Spot) 24,86 24,83 +0,1% +0,03 +3,7% Platin (Spot) 962,75 958,00 +0,5% +4,75 -9,9% Kupfer-Future 3,84 3,83 +0,4% +0,01 +0,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

