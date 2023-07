Die Aktie von TotalEnergies war in den vergangenen Handelswochen fast schon eine Art Sorgenkind im Energiesektor. Zwar hatten es natürlich alle Branchenmitglieder angesichts sinkender Öl- und Gaspreise schwer, die Titel der Franzosen scheinen aber besonders angeschlagen zu sein. Nun hellt sich das Bild wieder auf. So konnte sich die Dividendenperle zuletzt deutlich erholen. Nachdem der TotalEnergies-Aktienkurs zuvor über Wochen hinweg in einem intakten Abwärtstrend gefangen war, glückte nun der ...

