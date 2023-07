FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe insgesamt gut abgeschnitten und die Jahresziele für den Umsatz sowie das operative Ergebnis ein wenig angehoben, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Etwas enttäuschend sei aber das nachlassende Wachstum im Cloud-Geschäft, das zu einer moderaten Prognosesenkung für diesen Bereich geführt habe. Bisher übersehen habe der Markt indes die von SAP betonten Wachstumschancen durch Künstliche Intelligenz (KI). Die angepeilten Preissteigerungen von bis zu 30 Prozent für Produkte mit integrierten KI-Lösungen sprächen für die Stärke des Bereichs Cloud und KI./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2023 / 06:55 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken