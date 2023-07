Google befindet sich aktuell offenbar in der Testphase eines neuen KI-Tools mit dem Codenamen Genesis. Es soll in der Lage sein, News-Artikel zu verfassen, die sonst von ausgebildeten Redakteuren produziert werden. Aktuell zieht Google um die Häuser, um sein neuestes Tool großen Publishern vorzustellen. Berichten zufolge wurde das Unternehmen unter anderem bei der New York Times, der Washington Post und dem Wall Street Journal vorstellig, um Genesis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...