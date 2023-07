DJ Air Liquide investiert fast 200 Mio USD in Taiwan und Südkorea

Von David Sachs

PARIS (Dow Jones)--Air Liquide stärkt seine Halbleitergeschäfte in Asien. Wie der französische Gasekonzern mitteilte, investiert er knapp 200 Millionen US-Dollar in zwei Fabriken für Halbleiter-Materialien in Taiwan und Südkorea. Die Produktion in Taiwan soll 2024 beginnen, in Südkorea 2025.

