Marktschorgast (ots) -Er ist das Flaggschiff von FRANKIA - der PLATIN. Der edle Integrierte vereint seit zehn Jahren das Beste aus 50 Jahren Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz. Denn jeder FRANKIA PLATIN ist charakterstark und außergewöhnlich. Und alle vereint ein Ziel: Reisende unterwegs unabhängig zu machen - mit einer starken Basis, einem einzigartigen Technikpaket, Upperclass-Wohnkomfort und mit dem höchsten Anspruch an Qualität. Was den PLATIN noch auszeichnet? Er gibt sich nie zufrieden, will immer weiter. Deshalb macht er jetzt den nächsten Schritt: Freuen Sie sich auf die Evolution des FRANKIA PLATIN. Erstmals zu sehen auf dem Caravan Salon 2023 in Düsseldorf.Den neuen FRANKIA PLATIN jetzt entdecken -> hier! (https://www.frankia.com/presseportal-juli23/frankia-platin)Warum nicht einfach weiterfahren? Warum nicht einfach neue Wege beschreiten? Warum nicht einfach bleiben? Der FRANKIA PLATIN gibt anspruchsvollen Reisemobilisten die Freiheit, all das zu machen. Mit seiner einzigartigen Serienausstattung und einem luxuriösen Innenraum, der keine Wünsche offen lässt. Aber nicht nur das: Auch in Sachen Stil setzt das Autarkiewunder auf Charakterstärke und Persönlichkeit. Deshalb erstrahlt der Luxusliner jetzt in einem neuen besonderen Außendesign, das selbst unter den Premiumreisemobilen von FRANKIA heraussticht.FRANKIA PLATIN - die Highlights in Serie- NEU: einzigartiges Außendesign - mit modernem Signet-Style- Erlesene Auswahl: fünf Grundrissvarianten - zwei Grundrisse mit der FRANKIA Rundsitzgruppe- Chassis von Mercedes-Benz mit traktionsstarkem Heckantrieb, 190 PS und 9-Gang-Automatik- So viel Stauraum: durchgängig stufenloser Doppelboden in allen FRANKIA PLATIN Modellen- Wohnen in einer neuen Dimension: mit durchgehender Innenraumhöhe von 2,03 m- Luxus pur: 270-l-Frischwassertank und FRANKIA Zentralversorgung mit selbsteinziehendem Kabel- NEU: noch mehr Komfort dank Mehrzonenmatratzen und neuer ergonomischer PolsterungNur im FRANKIA PLATIN: serienmäßiges Autarkie-Paket- NEU: 300-Ah-LiFePo-Batterie - zusätzlich beheizt für angenehmeren Winter-Komfort- 4 x Solaranlage 115 W mit Solarfernanzeige- Wechselrichter MT 1700-Si-N/Sinus - CAC Computer-Automatik-Lader- Power-Lade-Booster 90A - Hybrid-Steuerelektronik - Beleuchtetes Elektrikfach- FRANKIA PLATIN - optimal auch für Winterreisen- Wand- und Bodenaufbau Thermo Guard Plus - serienmäßig im FRANKIA PLATIN mit einer Dichtigkeitsgarantie von elf Jahren- Optimales Raumklima und ausgezeichnete thermische Isolierung- widerstandsfähigen GFK-Außenhaut - ideal bei Schnee, Wind und Wetter- Fußbodenheizungseffekt des durchgängig beheizten FRANKIA Doppelbodens- Stauraumwunder: XL-Garage und Doppelboden - ideal für Winterequipment wie Skier, Boards etc.FRANKIA PLATIN - Weltpremiere neues Design während des Caravan SalonWeltpremiere feiert der FRANKIA PLATIN im neuen Style während des Caravan Salons in Düsseldorf. Natürlich finden anspruchsvolle Urlauber hier vom 26. August bis 3. September noch mehr Modell-Highlights von FRANKIA. Insgesamt 20 verschiedene FRANKIA-Modelle gibt es am Stand in Halle 17 zu entdecken. Hier finden Besucher alle Marken, Highlights und Neuheiten der Groupe Pilote - FRANKIA, Yucon, Pilote, Le Voyageur und Joa Camp - unter einem Dach.FRANKIA Vielfalt erfahren: Luxusreisemobile, 3,5-Tonner, Alkoven-Modelle, Integrierte Reisemobile mit Rundsitzgruppe u. v. m. -> hier! (https://www.frankia.com/presseportal-juli23/frankia-startseite)Pressekontakt:Frankia-GP GmbH | Milena Harttig | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail: info@frankia.de| www.frankia.comGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de |www.gmk.deOriginal-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131908/5563816