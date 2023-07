FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.07.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS IG GROUP PRICE TARGET TO 1110 (1210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 2470 (2390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INT. DISTRIBUTIONS SERVICES TARGET TO 265(250)P, 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 8000 (7200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS TREATT WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 750 PENCE - BERENBERG CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 240 (290) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS KISTOS PRICE TARGET TO 420 (630) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 1570 (1530) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DUNELM GROUP TARGET TO 1310 (1313) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 1720 (1750) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1780 (1690) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 800 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES HARGREAVES LANSDOWN TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1015 (800) P - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2750 (2800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INT. DISTRIBUTIONS SERVICES TARGET TO 300 (220) P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 1625 (1464) P - 'NEUTRAL' - STIFEL RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 430 (250) PENCE - 'HOLD' - STIFEL RAISES EASYJET TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 650 (550) PENCE - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 760 (710) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INTERNATIONAL DISTR. SERVICES TARGET TO 296 (240) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

