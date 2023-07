BB Biotech - weniger "normale" Aktie, eher ein Biotechnologie-Fonds. Oder eben eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer, deutschen und italienischen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. Und so wird die Kursentwicklung der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992) durch die Wertentwicklung der - grösstenteils - börsennotierten Beteiligungen bestimmt. Wobei im Zeitablauf sowohl phasenweise Auf- oder Abschläge auf den inneren Wert gehandelt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...