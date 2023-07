PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat ASML von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 700 auf 660 Euro gesenkt. Die Zahlen des Halbleiterausrüsters für das zweite Quartal seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Aleksander Peterc in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings könnte 2024 zu einem schwierigen Übergangsjahr werden. Er geht von einer vorübergehenden Verlangsamung der Geschäfte aus, bevor das Wachstum dann 2025 wieder an Schwung gewinnen sollte. Die Bewertung spiegele die aktuelle Fundamentallage nun ganz gut wider./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 20:43 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NL0010273215