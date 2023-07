Bad Wimpfen (ots) -In der aktuellen Ökotest-Ausgabe überzeugen Lidl-Eigenmarken aus dem Near-Food-Bereich auf ganzer Linie: So erhält die "Cien Med Intensiv Fußcreme 10 % Urea" die Gesamtbewertung "Sehr gut" und fällt mit sehr guten Inhaltsstoffen positiv auf. Mit einem Preis von 0,99 Euro pro 100 Milliliter ist die Fußcreme der Lidl-Eigenmarke Cien die günstigste im gesamten Test.Ebenso überzeugen die "Lupilu Comfort Baby-Feuchttücher" die Testpersonen und erhalten die Gesamtbewertung "Gut". Die zu 80 Prozent aus Polyester und zu 20 Prozent aus Viskose bestehenden Feuchttücher stechen durch die guten Inhaltsstoffe hervor, wodurch sie sich für sensible Haut besonders gut eignen. Auch diese Lidl-Eigenmarke ist mit einem Preis in Höhe von 0,99 Euro pro 80 Tücher eine der günstigsten im Test.Hier zeigt sich erneut die Kernkompetenz von Lidl: gute Qualität zum gewohnt günstigen Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5563922