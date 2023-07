Zürich (ots) -Der Verkauf der Pro Patria Abzeichen zur 1. August Feier übertrifft alle Erwartungen! Die 70'000 Abzeichen sind fast zwei Wochen vor dem Nationalfeiertag an den meisten Poststellen ausverkauft. Kurzfristig liess sich nochmals eine kleinere Menge organisieren. Auch das Freiwilligen-Netzwerk, bestehend aus fast 200 ganz jungen bis langjährig gedienten Verkäufern, trug entscheidend zum Erfolg bei.Die Erinnerung an die viel genutzte Velo-Plakette (bis 1988) scheint besondere Emotionen geweckt zu haben. So bestellten im Laufe der Zeit auch viele Velohändler Abzeichen und die Geschäftsstelle in Zürich wurde von individuellen Nachfragen überrannt.Der Verkauf des 1. August Abzeichens steht in einer 100-jährigen Tradition. Fast so lange, nämlich seit 1938, bringt die Pro Patria die Briefmarken (Link hier (https://www.propatria.ch/abzeichen-und-briefmarken/)) heraus. 2023 ganz im Sinne der Kultur- und Sprachenvielfalt mit Sprechblasen, die man individuell mit Texten aus den vier Landessprachen befüllen kann. 2024 wechselt die Sicht von aussen nach innen. Die Swiss Community, die Gemeinschaft der Auslandschweizer, entwirft und gestaltet die Pro Patria Briefmarke zur Feier ihres eigenen 100-Jahr Jubiläums, in Zusammenarbeit mit der Post. Wir sind gespannt, wie die Sicht auf die Schweiz von außen ausfällt.Ursprünglich als karitative Organisation gegründet, welche zum Beispiel die Mütterhilfe unterstützte, fördert die Stiftung Pro Patria heute vor allem Projekte im Bereich der vielfältigen Baukultur und der lebendigen Traditionen. Seit der Gründung 1909 wurden inflationsbereinigt 500 Millionen Franken an über 3000 Projekte und Organisationen ausgeschüttet.MEDIEN-LINKSBilder, ein Video und Informationen können hier heruntergeladen werden: Media_CH (https://stiftungpropatria.sharepoint.com/:f:/s/media_PP/Ek9yONYtCqBGqtn8Oar6ZIsBSWkMLZf1Scr_j8Xp7mAZ9g?e=DMFenZ)Die Galerie mit allen 1. August Abzeichen: https://www.propatria.ch/archiv-1-august-abzeichen/Medienkontakt:Daniel Chardon, Geschäftsführer, d.chardon@propatria.ch, medien@propatria.ch,Tel. 044 265 11 61, Mobile: 079 420 42 64Original-Content von: Stiftung Pro Patria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068129/100909835