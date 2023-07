Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -Stellen Sie sich Folgendes vor: eine Künstliche Intelligenz (KI), die nicht nur ein Getränk entwirft, sondern auch die Zutaten sorgfältig auswählt, die komplette Rezeptur formuliert und sogar probiert, wie es schmeckt. Klingt wie etwas aus einem Science-Fiction-Film, oder? Nun, lassen Sie sich überraschen, wenn wir tiefer in diese außergewöhnliche Geschichte eintauchen.Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um uns an einige der bedeutenden Meilensteine und Erfindungen in der Geschichte des Essens und Trinkens zu erinnern: die weltweit erste Lebensmittellieferung (1768), der Kühlschrank (Anfang des 19. Jahrhunderts), Pasteurisierung (19. Jahrhundert), die Mikrowelle (1945), das Induktionskochen (1973), die Online-Bestellung von Lebensmitteln (1994) und Lieferservice-Roboter (2018).Und jetzt werden wir gerade Zeuge des neuesten Meilensteins - der weltweit erste Energydrink, der vollständig von einer künstlichen Intelligenz entwickelt wurde, basierend auf den Anweisungen eines ungarischen Herstellers (Juli 2023).Das eigentliche Geheimnis wurde zwar schon vor zwei Wochen enthüllt, doch nun ist die Stunde der Wahrheit gekommen, denn das Getränk wird heute in einer der modernsten Energy-Drink-Fabriken Europas hergestellt.Maschinen tun das, was eine bewusstseinsfähige Maschine ihnen aufgetragen hat.Die KI nutzte ihre unvergleichliche Fähigkeit, riesige Informationsmengen blitzschnell zu verarbeiten, und durchforstete die Tiefen des Internets, um Daten über Inhaltsstoffe von Energydrinks, Verkaufszahlen, Verbraucherfeedback, Gesundheitsforschung und Branchentrends zu analysieren. Mit diesem umfassenden Wissen ausgestattet, machte sich die KI daran, einen Energydrink zu kreieren, der alle Erwartungen übertreffen würde.Mit Hilfe ihrer kognitiven Fähigkeiten reicherte die KI den Energydrink mit einer sorgfältig zusammengestellten Mischung aus Vitaminen und Aminosäuren an, um die Einhaltung der Branchenvorschriften zu gewährleisten und die Nährstoffstandards zu optimieren.Zur Feinabstimmung des Geschmackes kreierte die KI sogar drei Varianten und digitalisierte sie mithilfe der Technologie eines Unternehmens mit Sitz in New York. Nach dem Abschmecken (richtig, abschmecken, nicht probieren!) aller drei Getränke und der Analyse umfangreicher Daten und Statistiken, nutzte die KI ihre vorausschauende Intelligenz, um den besten Geschmack auszuwählen.Das Ergebnis? "Tutti-Frutti & Berry-Blast", ein frischer, unvergleichlicher Geschmack von HELL, geboren in der digitalen Welt der KI.Um die Geheimhaltung des Rezepts zu gewährleisten, gab die KI strikte Anweisungen. Es befindet sich auf einem hochsicheren Computer in der ungarischen Fabrik von HELL ENERGY, die durch fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen geschützt ist. Da die Notwendigkeit von Sicherungsmaßnahmen offensichtlich ist, wird eine Kopie des Rezepts sicher in einem Schweizer Tresor aufbewahrt.Aber die Beteiligung der KI endete hier noch nicht. Sie übernahm auch das Verpackungsdesign und verlieh der Dose eine jugendlich-trendige Ästhetik und brachte dabei die Identität der Marke mit dem eigenen digitalen Flair der KI in Einklang.Die neue Kreation von HELL A.I. wurde einer strengen Qualitätskontrolle und Blindverkostungen unterzogen, die sie mit Bravour bestand und die die außerordentlichen Fähigkeiten der KI weiter bestätigten.Diese bahnbrechende Entwicklung läutet eine neue Ära für die Lebensmittelindustrie ein, in der KI-Systeme riesige Datenmengen innerhalb von Minuten analysieren und die Produktentwicklungszyklen von Jahren auf wenige Wochen verkürzen. Die Zusammenarbeit zwischen zahlreichen KI-Systemen treibt die Innovation voran und verschiebt Grenzen, die bisher als unerreichbar galten.Der in einer der modernsten Getränkefabriken Europas hergestellte Energydrink HELL A.I. wird im Sommer/Herbst 2023 in mehr als 60 Ländern weltweit auf den Markt kommen. Bereiten Sie sich auf ein Geschmackserlebnis vor, das seinesgleichen sucht - dank der bemerkenswerten Verschmelzung von künstlicher Intelligenz und innovativer Getränkekreation.HELL A.I. Produktion: https://youtu.be/oAyC4_1xOZUFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2157309/HELL_ENERGY_AI_production.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kunstliche-intelligenz-ki-entwickelte-und-probierte-ihren-eigenen-energydrink-wurden-sie-ihn-auch-probieren-301882903.htmlPressekontakt:Reka Szondy,Pressesprecher r.szondy@well.hu +(36) 30 27 97 594Original-Content von: HELL ENERGY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170960/5564015