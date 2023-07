© Foto: brijith vijayan - picture alliance / Shotshop



Bitcoin konsolidiert, aber Krypto-Aktien explodieren! Renditen von bis zu +429 Prozent allein seit Jahresbeginn. Was ist da los und welche Krypto-Aktien jetzt besonders gut laufen. Die Hintergründe!

Viele Krypto-Aktien haben sich zuletzt deutlich besser entwickelt als der Bitcoin. So hat die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt im laufenden Jahr 'nur' knapp 80 Prozent zugelegt. Die Krypto-Aktie Marathon Digital hingegen hat im gleichen Zeitraum um mehr als 375 Prozent hinzugewonnen. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei vielen anderen Krypto-Aktien: Riot Platform (+429 Prozent), Coinbase (+177 Prozent) und Microstrategy (+203 Prozent).

Der Wolfe Research-Stratege Rob Ginsberg wird von CNBC in einer kürzlich veröffentlichten Anlegernotiz wie folgt zitiert: "Während Bitcoin konsolidiert, sind Krypto-Aktien förmlich explodiert. Angesichts attraktiver Setups und weiterer Aufwärtsbewegungen fragen wir uns: Ist es nicht einfach an der Zeit, dass Krypto-Investoren auch Krypto-Aktien kaufen?"



Aktien von Unternehmen, die stark im Bereich Kryptowährungen oder Blockchain-Technologie engagiert sind, werden oft als Krypto-Aktien bezeichnet. Dabei kann es sich beispielsweise um börsennotierte Unternehmen handeln, die Kryptowährungen schürfen oder Blockchain-Lösungen für andere Unternehmen entwickeln, oder um solche, die stark in Kryptowährungen investieren.

Der Bitcoin-Kurs sei trotz der positiven Stimmung am Krypto-Markt zuletzt kaum von der Stelle gekommen. Und es gebe aktuell auch keine Anzeichen dafür, dass eine Änderung bevorstehe, so Wolf Research.

Tatsächlich hat der Bitcoin innerhalb eines Monats sogar fast ein Prozent an Wert verloren. Aktuell notiert er leicht im Minus bei rund 29.800 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion