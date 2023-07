HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4555/ In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas und dad.at gibt es seit Oktober 2022 monatliche Plausch-Ausgaben zum Zertifikate-Markt in Österreich. Für Juli 2023 bringe ich Statistiken aus Österreich und Deutschland (Halbjahr bzw. Juni), was die Börsentätigkeit betrifft, weiters Input zu Ex-ZFA-Vorstand Thomas Schaufler, der mit der Commerzbank beim Cordoba 78 Cup gewonnen hat. Und dann widme ich mich vor allem den Bausteinen Call und Put, zu denen mich unser Praktikant Laurenz Schwieger interessehalber befragt hat. Wir haben dann entschieden, das gleich aufzunehmen. Der Jingle von Felice feat. CD for ...

