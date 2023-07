11:11 SYSTEMS: 11:11 Systems breidt relatie met AWS uit om wereldwijd toonaangevende databeschermingsdiensten te bieden

De uitbreiding biedt klanten meer keuzemogelijkheden, waaronder nieuwe wereldwijde toegang tot 11:11 Services en de mogelijkheid om gegevensbescherming in hybride omgevingen te standaardiseren

Londen (VK), 19 juli 2023: 11:11 Systems "Uit het Veeam Cloud Protection Trends Report 2023 blijkt dat 98% van de organisaties gebruikmaakt van een gehoste cloudinfrastructuur als onderdeel van hun strategie voor gegevensbescherming en ransomwareherstel, en deze uitgebreide relatie biedt klanten onbeperkte flexibiliteit bij het uitvoeren van die strategie."



De toonaangevende combinatie van 11:11 Systems en Veeam-technologie biedt klanten uitgebreide oplossingen en verbeterde expertise om escalerende cyberaanvallen aan te pakken en hun gegevens te beschermen, ongeacht waar deze zich bevinden. Deze oplossingen omvatten:

11:11 Cloud Backup for Veeam Cloud Connect (https://1111systems.com/services/cloud-backup-for-veeam/)

(https://1111systems.com/services/cloud-backup-for-veeam/) 11:11 Cloud Backup for Microsoft 365 (https://1111systems.com/services/cloud-backup-microsoft-365/)

(https://1111systems.com/services/cloud-backup-microsoft-365/) 11:11 Cloud Object Storage (https://1111systems.com/services/object-storage/)



OVER 11:11 SYSTEMS

11:11 Systems is een aanbieder van beheerde infrastructuuroplossingen die op holistische wijze de uitdagingen van de volgende generatie beheerde cloud-, connectiviteits- en beveiligingseisen aanpakt. Het 11:11-model biedt klanten en partners een nieuwe verbonden wereld, met onder meer diensten die zorgen voor betere prestaties, optimalisatie en besparingen. Ga voor meer informatie naar 1111Systems.com .



