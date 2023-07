Heute im gabb: Um 12:54 liegt der ATX TR mit +0.37 Prozent im Plus bei 7102 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 7.65% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +3.09% auf 0.835 Euro, dahinter Erste Group mit +2.42% auf 34.455 Euro und Pierer Mobility mit +1.56% auf 78 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16136 ( -0.06%, Ultimo 2022: 13923, 15.89% ytd). - In den News: Post-Service, Kostad-Zahlen, Research zu Verbund, Erste Group, Bawag, voestalpine- Nachlese: Christian Kern in Essling, 70 Jahre KTM mit Diashow, Felix via France Gall und NFTs- Kurze zu RHI Magnesita und ams-Osram- Unser Robot sagt. Agrana, Kapsch, Warimpex auffällig; Heimo Scheuch führt im CEO-Ranking- Schlusstag Viertelfinale Aktienturnier: Alle Immos und Zumtobel mit guten Semifinal-Karten- Börsegeschichte ...

