Saalfelden Leogang (ots) -Zur 43. Ausgabe des Jazzfestivals verwandelt sich Saalfelden vom 17.-20.08.2023 erneut in einen Treffpunkt für die internationale Jazzszene.Musikschaffende und Akteure, Kenner und Liebhaber gleichermaßen sind zu Gast beim fulminanten Fest der improvisierten Musik!Wenn am 17. August der Startschuss zur 43. Ausgabe des Jazzfestivals Saalfelden fällt, weiß jedermann und -frau, dass vier Tage prall gefüllt mit musikalischen Highlights und Entdeckungen vor einem liegen. Auf den sechs offiziellen Bühnen in der Stadt verteilt und mit den "Mountain Tracks" auch in freier Natur, wartet ein Programm, das Kenner ebenso wie Liebhaber der improvisierten Musik aus der ganzen Welt anreisen lässt.Die kleine Stadt im Salzburger Land verwandelt sich in einen internationalen Treffpunkt, der Musikschaffende mit und ohne Bühnenprogramm sowie die Akteure "vor und hinter der Bühne" anlockt, um dem professionellen aber auch geselligen Austausch rund um die Musik beizuwohnen. Besonders die Artists in Residence stehen im Fokus und präsentieren jeweils drei verschiedene, teils nagelneue Projekte. Neben Stimmakrobat Andreas Schaerer aus der Schweiz ist erstmalig auch die japanische Koto-Spielerin Michiyo Yagi in Saalfelden, deren außergewöhnliche Werdegang nicht nur Wege von John Zorn, Bill Laswell und Billy Bang kreuzte, sondern auch zusammen mit Peter Brötzmann einen ihrer ersten Auftritte in Österreich hatte. So bezieht sie sich auch genau auf ihn, wenn sie in ihrem Interview sagt "Let me add that I am truly honored to be named one of Jazzfestival Saalfelden's "Artists in Residence" this year. I promise to give the audience my 100%. And I hope Peter will be watching over me."Michiyos Duo Konzert mit Schlagzeuger Hamid Drake beispielsweise reiht sich in eine Liste teils bewährter, teils neuer Konstellationen auf der Mainstage und der Otto-Gruber-Halle. Hier begibt sich eben genannter Hamid Drake auch in einen musikalischen Dialog mit der Landsfrau Myra Melford am Klavier. Melford wiederum lotet im Zusammenspiel mit Allison Miller am Schlagwerk, Saxophonist Dayna Stephens und Bassist Scott Colley die Schnittpunkte zwischen Konkret und Abstrakt aus, "Stammgast" und preisgekrönter Musiker Lukas König präsentiert unter dem Titel "Sound Hazard" die Bass-Größen Farida Amadou, Luke Stewart, den Kontrabassklarinettist John McCowen und die Stimme einer Charmaine Lee ebenbürtige Sparringspartner. Noch als Geheimtipp gehandelte wird die junge Tenoristin Zoh Amba aus Tennessee. Sie ist gleich mehrfach "im Einsatz" während des Festivals und trifft unter anderem am Sonntag auf Pianisten Micah Thomas und Free-Jazz-Punk-Drummer Chris Corsano. Die deutsche Formation Malstrom hat bereits 2015 in Burghausen die Jury des Nachwuchspreises mehr als überzeugt und der etablierte argentinische Pianist Leo Genovese führt mit seinem Landsmann Demian Cabaud am Bass und dem Schlagzeuger Jeff Williams musikalische Einflüsse aus dem Iran, Äthiopien, Gambia oder Marokko bis hin zu Rancheros oder Bud Powell zusammen.Begegnungen nicht nur unter den Musikern und Musikerinnen werden in Saalfelden groß geschrieben und so gehören auch spontane "Flash Mobs" zum Festival. Der mehrfach ausgezeichnete Holzbläser Pepe Auer beispielsweise reist mit seinen Wood Winds extra an, um innerhalb der Stadt immer wieder für musikalische Überraschungen zu sorgen. Und apropos Anreise: Gäste des Jazzfestivals Saalfelden können für die An- und Abreise vom 17.-20.08. verschiedene Buslinien kostenlos nutzen.Für alle, die es leider nicht zum Jazzfestival Saalfelden schaffen, berichtet Ö1 am Samstag live. Ab 10.00 Uhr im Klassiktreffpunkt mit Helmut Jasbar und ab 22.00 Uhr die Mainstagekonzerte in der Ö1-Jazznacht mit Andreas Felber.Dieses Jahr kommen insgesamt 176 Künstler aus 14 Ländern und 5 Kontinenten zum Auftritt.Jazzfestival SaalfeldenZur 43. Ausgabe des Jazzfestivals verwandelt sich Saalfelden vom 17.-20.08.2023 erneut in einen Treffpunkt für die internationale Jazzszene.Datum: 17.-20.08.2023Ort: Saalfelden, Österreich