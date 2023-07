Am 08. August wird Bayer seine Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen. Die Indikatoren respektive Analystenkommentare der vergangenen Wochen und Monate projizieren wenig Gutes für den Berichtszeitraum. Auch die Analysten von Morgan Stanley stimmen mildere Töne an, was die Erwartungshaltung an das Zahlenwerk betrifft.Die US-Bank hat die Einstufung zwar auf "Equal-weight" belassen, das Kursziel allerdings um drei auf 57 Euro gekappt.Wie andere Unternehmen bereits festgestellt haben, werde das zweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...