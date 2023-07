Karlsruhe (ots) -AI Readiness - Befragung zum Einsatz von KI im Personalwesen gestartetWie weit ist HR für die effektive Nutzung von KI? Sind unsere Lernorganisationen bereit für die effektive Nutzung von Künstlicher Intelligenz? Wie sieht der praktische Einsatz konkret aus, welche Fähigkeiten und Ressourcen werden benötigt? Welche ethischen Fragen sind zu klären?Um den aktuellen Stand der Auseinandersetzung mit KI im HR-Bereich zu erfassen und einen Beitrag zur Weiterentwicklung von HR im DACH-Raum zu leisten, läuft aktuell bis September 2023 eine Erhebung und Befragung zum Einsatz Künstlicher Intelligenz in HR in der DACH-Region. Die anonyme Befragung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aller Ebenen aus dem HR-Bereich und wurde vom ThinkTank Learning & Training der Zukunft Personal unter Federführung von Prof. Dr. Anja Schmitz von der Hochschule Pforzheim entworfen. Aus dem ThinkTank Learning & Training haben Beate Bruns (time4you), Margitta Eichelbaum (Zukunft Personal), Markus Herkersdorf (tricat), Pivi Scamperle (Scamperle Coaching) und Sven Semet (assima) bei der Erstellung der Befragung mitgewirkt. Die knapp 32 Themen-Frageblöcke bieten viel Diskussionsstoff zum aktuellen Einsatz von KI-Tools in der eigenen Organisation und Unternehmen.Gezielte Fragestellungen zum Transformations- und Innovationsprozess sind beispielsweise: Wie gut sind HR-Organisationen auf die KI-Entwicklungen und deren Tempo vorbereitet? Wo bringt Künstliche Intelligenz in den HR-Prozessen einen echten Nutzen? Welche Tätigkeiten werden stärker automatisiert? Gibt es erste Erfahrungen beim Training, Dataanalysen und den entsprechenden Ressourcen?Die Ergebnisse der Befragung werden im Rahmen der ZPDX (https://www.zukunft-personal.com/de/digitale-events/) (New Ways of Learning) am 17. Oktober 2023 vorgestellt. Die Fragestellungen der Studie bieten zudem ein wertvolles Instrument für die eigene Strategieentwicklung und den Umgang mit KI-Themen innerhalb der Organisation und in den HR-Teams.Hier geht es zur Befragung (https://aisurvey.ibtserver.de)Zur Meldung/NEWS hier (https://www.time4you.de/ai-readiness-befragung-zum-einsatz-von-ki-im-personalwesen-gestartet/)Über die time4you GmbHInformationen: http://www.time4you.de, http://www.jix.aiPRESSEKONTAKT D/A/CHMail: press@time4you.de, Tel. T +49.(0)30.45 97 62 30Original-Content von: time4you GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65066/5564164