Die Kryptowährungsbörse FTX hat eine Klage in Milliardenhöhe gegen ihren ehemaligen Chef und andere Ex-Führungskräfte eingereicht. Das Ziel: Veruntreute Gelder zurückzubekommen.

Die Kryptowährungsbörse FTX geht in die Offensive und verklagt ihren Gründer und ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried sowie andere ehemalige Führungskräfte auf Schadensersatz in Milliardenhöhe. Eine entsprechende Klage, die auf über eine Milliarde US-Dollar lautet, wurde gestern beim Konkursgericht in Delaware eingereicht, wie unter anderem die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters berichten.

Zum angeklagten Personenkreis zählen neben Bankman-Fried auch Caroline Ellison, die dessen Hedgefonds Alameda Research leitete, sowie Zixiao "Gary" Wang, Ex-Technologiechef von FTX und Nishad Singh, ehemaliger Engineering-Chef der Krypotowährungsbörse.

Der Vorwurf, den FTX dem ehemaligen Personal macht: Die Angeklagten hätten die Geschäfte schlecht geführt und kontinuierlich Kundengelder veruntreut, um damit ihren eigenen Lifestyle zu finanzieren: Luxuswohnungen, spekulative Investitionen, Boni, politische Spenden und andere "Lieblingsprojekte".

Im Zuge dessen hätten sie zwischen Februar 2020 und November 2022 auch Scheindarlehen vorgegaukelt, um Aktien zu kaufen - obwohl sie zu dem Zeitpunkt bereits von der prekären Situation des Unternehmens gewusst hätten, beziehungsweise diese de facto selbst herbeigeführt hatten. Im November 2022 musste FTX schließlich einen Insolvenzantrag nach Chapter 11 stellen und die Pleite wurde offiziell.

Zum Hintergrundverständnis: Wenn einem US-Unternehmen die Pleite droht, kann es in den USA einen Insolvenzantrag nach Chapter 11 stellen. Dem Schuldner wird im Zuge dessen ein zeitlich begrenzter Schutz vor seinen Gläubigern gewährt, um sich zu reorganisieren.

Vor diesem Hintergrund hofft die FTX-Mannschaft - die mittlerweile von John Ray geleitet wird - darauf, dass diese Transaktionen laut dem US-Konkursgesetz oder dem Recht von Delaware rückgängig gemacht werden können. Mit dem Geld könnten sie Gläubiger bezahlen.

Während Ellison, Wang und Singh sich bereits schuldig bekannt haben und mit der Staatsanwaltschaft kooperieren wollen, hat Bankman-Fried, als potenzieller Drahtzieher des Betrugs, dies in mehreren Anklagepunkten bisher nicht getan, wie die Nachrichtenagenturen schreiben.

Die weiterhin insolvente Krypto-Börse FTX, die einst die drittgrößte der Welt war, ist derzeit um einen Neustart bemüht und hofft, die Altlasten so schnell wie möglich hinter sich lassen zu können.

