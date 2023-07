Der Teilerfolg von Ripple Labs im Rechtsstreit mit der SEC und Hoffnungen auf physische Bitcoin-ETFs haben zuletzt für Kursgewinne am Kryptomarkt gesorgt. Auch für die Aktien von vielen Unternehmen im Kryptosektor läuft das Jahr bislang hervorragend. Das Urteil eines New Yorker Bezirksgerichts im Rechtsstreit zwischen der US-Börsenaufsicht SEC und der Kryptofirma Ripple Labs am letzten Donnerstag hat am Kryptomarkt enorme Wellen geschlagen. In dem Prozess geht es unter anderem um die Frage, ob es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...